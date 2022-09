LEAL, orsa F43 morta durante la cattura: fatalità o imperizia?

Di seguito il comunicato stampa diramato da LEAL, Lega Antivivisezionista nata a Milano nel 1978 e fondata da Kim Buti che ha per scopo statutario l’abolizione della vivisezione e la sua sostituzione con altri mezzi più sicuri scientificamente e più accettabili moralmente, in merito alla morta dell’orsa F43 occorsa la notte scorsa nella val di Ledro (Provincia autonoma di Trento)

“L’orsa F43 è morta la notte scorsa in val di Concei, una laterale della val di Ledro, durante un intervento di routine per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021.

La Provincia di Trento informa che i veterinari, nella loro relazione, hanno riferito che l’animale è deceduto a seguito della posizione assunta nella trappola tubo nel momento in cui l’anestetico ha fatto effetto; i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

F43 era un’orsa confidente, da tempo monitorata in modo intensivo e oggetto di ripetuti tentativi di dissuasione a causa della sua spiccata familiarità con l’uomo.

La notizia ha indignato l’opinione pubblica ma la Provincia di Trento si difende rilasciando una dichiarazione che ci sembra paradossale: «La necessità di monitorare in modo intensivo soggetti problematici, nonchè il cercare di modificarne il comportamento, può comportare incidenti come quello occorso, dati i rischi intrinseci in operazioni delicate, condotte spesso in contesti e condizioni ambientali non facili».

advertisement

Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL, tramite il proprio ufficio legale ha depositato istanza di accesso agli atti per conoscere: i motivi che hanno resa necessaria la cattura, il referto medico in cui è descritta l’operazione di cattura, l’anestetico utilizzato e la dose iniettata, le tecniche di rianimazione utilizzate e il motivo delle cause del decesso, riservando ogni più ampia azione anche in sede penale per impedire che si ripetano gesti di tale gravità”

Se desideri conoscere più da vicino l’associazione LEAL, clicca qui