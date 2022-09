Le ultime sulla cronaca nel cagliaritano: Ieri a Carbonia i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con quelli dell'aliquota radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto per rapina aggravata un diciottenne egiziano, residente ad Iglesias presso la cooperativa Emmaus, già noto alle forze dell'ordine.

Le ultime sulla cronaca nel cagliaritano: Ieri a Carbonia i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con quelli dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto per rapina aggravata un diciottenne egiziano, residente ad Iglesias presso la cooperativa Emmaus, già noto alle forze dell’ordine.

Questi si è reso responsabile dell’episodio delittuoso, compiuto all’interno del parco Villa Sulcis di Carbonia, allorché aveva aggredito un diciannovenne studente sulcitano, sottraendogli il proprio telefono cellulare, per poi darsi a precipitosa fuga. Le immediate ricerche poste in essere dai Carabinieri a seguito della segnalazione pervenuta presso la centrale operativa della locale Compagnia, da parte di alcuni cittadini che avevano assistito all’evento, hanno consentito in breve di rintracciare l’autore della rapina che, a seguito di immediata perquisizione personale è stato trovato in possesso del telefono cellulare appena sottratto, subito restituito alla vittima, nonché di un tirapugni utilizzato per l’aggressione, che è stato anch’esso sequestrato.

Verrà custodito presso un idoneo locale in attesa di deposito presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

Ieri a Carbonia i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto per furto aggravato un cinquantacinquenne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine.

I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa, fuori dal market SUPERPAN di via Santa Caterina dove hanno rintracciato l’uomo, che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di alcuni prodotti informatici sottratti all’interno del citato esercizio commerciale, per un valore di 45 euro. Tali oggetti sono stati immediatamente restituiti ai gestori del punto vendita che avevano richiesto l’intervento dei militari dell’Arma.

Al termine della redazione degli atti relativi a quanto compiuto, i carabinieri hanno accompagnato l’uomo presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito di direttissimo, che è stato fissato per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Cagliari.

Ieri a Cagliari in via Temo 9 i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, un quarantanovenne di Decimomannu.

A seguito del controllo l’uomo è risultato essere gravato da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Cagliari, emesso dalla locale Questura solo pochi giorni fa. Non aver ottemperato a tale ordine costituisce reato del quale dovrà presto rispondere l’uomo in sede processuale.

Ieri a Selargius, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di una normale servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 46enne del luogo, operaio con precedenti denunce a carico.

Al termine di una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di complessivi 7 grammi di cocaina, di 50€ in banconote di piccolo taglio, probabile provento di precedente attività di spaccio, nonché di due bilancini elettronici di precisione e di materiale vario per il confezionamento in dosi delle sostanze stupefacenti.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà custodito in attesa di essere versato all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.