Lady Pink Festival- IV edizione

Torna il Festival al femminile con il suo hashtag #Miotuonostro il 19 Settembre 2022 al Monk di Roma

Lady Pink Festival- IV edizione quest’anno vanterà la collaborazione con l’etichetta discografica Lunatika Records e la media partnership con la storica emittente romana Radio Città Aperta, entrambe realtà molto importanti nell’ambito musicale e artistico romano.

Lunatika Records è una neonata etichetta discografica che si occupa di produrre progetti artistici al femminile, tesa a dare da spazio al valore artistico della donna; Radio Città Aperta è una radio attiva dagli anni ’70 per diffondere e promuovere la cultura e l’informazione libera e indipendente.

Lady Pink Festival si svolgerà al MONK, locale che a Roma è centrale nel sostegno delle iniziative musicali e non ed è polo culturale che riconosce l’importanza della condivisione, tema centrale di questa nuova edizione.

L’edizione di quest’anno si chiamerà #miotuonostro per porre in evidenza quanto sia importante e costruttiva l’unione, il creare rete, una comunione e sorellanza nel mondo artistico e musicale volto alla crescita non fine a sé stessa ma collettiva.

Il 19 settembre l’evento nato per dare spazio e visibilità alla donna all’interno della musica e dell’arte in generis, animerà dalle h 18:30 il Monk di Roma.

Il programma della giornata si snoderà culturalmente e musicalmente su diversi fronti: partirà con un talk-tavola rotonda, ove alcune artiste condivideranno la loro esperienza di donne all’interno dell’industria artisico/musicale; interverranno a tal proposito: l’attrice e giornalista Alessandra Izzo autrice del libro She Rocks! – Giornaliste musicali raccontano, la speaker radiofonica di Radio 2 Noemi Serracini, autrice del libro Rock’n’Soul – Storie di Musica e Spiritualità, le cantautrici Ilenia Volpe e Agnese Valle, Giulia Ferilli assistente di Kick Agency, la musicista e cantautrice Jenny Sorrenti che sarà anche madrina del Festival e la cantautrice Giorgia Bazzanti, director G StudioLab e co-director di Musica di Seta.

Nella seconda parte della serata ci sarà un open-mic con diverse cantautrici, di svariati generi, presenze importanti e di qualità nella scena musicale romana, un’occasione volta a mettere in evidenza il fiorente roseto declinato al femminile. L’obiettivo di questo tour itinerante è mettere sotto i riflettori la donna donandole lo spazio che le spetta e la visibilità che merita, fattori non sempre scontati all’interno di un mondo quello musicale, intriso ancora di sessismo.

La chiusura dei live sarà seguita da un djset curato dalla speaker di Radio Città Aperta Eleonora Tagliafico, (con un set all female alt-punk-ska-rock), un’occasione ideale per salutarci e rinnovare l’appuntamento all’anno prossimo!

Lady Pink Festival è un evento ideato e organizzato dalla scrittrice e conduttrice radiofonica Laura Pescatori; quest’anno, per la prima volta a Roma, con la collaborazione di Eleonora Tagliafico di Radio Città Aperta (media partner) e Giulia Massarelli founder Lunatika.