LaDolceVita – “Heaven Tonight” è il nuovo singolo della band emiliana.

Il brano apre l’album “Follow the Horizon” che uscirà il 14 Ottobre

Heaven tonight (di Simone Cilloni e Lorenzo Tagliani) è il terzo singolo in lingua inglese della Band italiana LaDolceVita, disponibile nei principali store digitali dal 30 settembre 2022 e distribuito a livello nazionale da Universal Music Italia.

Il brano dalle atmosfere alternative pop-rock, apre l’album Follow the horizon e parla di unione e della forza che essa può dare nel lasciarsi alle spalle le cose negative.

La band: “In un momento complicato come quello attuale, la leggerezza di una canzone, il lasciarsi andare al suono della musica trasportati dalla persona che ami ti può far sentire vivo.

La vita ci porta ad affrontare momenti difficili tanto che a volte può sembrare di sprofondare all’inferno, ma è tenendo duro e rimanendo uniti che si può apprezzare quello che si ha e risalire, fino a toccare quasi il cielo con un dito.”

Follow the horizon è il primo album in lingua inglese della Band italiana LaDolceVita, pubblicato dal 14 ottobre 2022 e distribuito sempre da Universal Music Italia. Il progetto discografico è stato anticipato dai tre singoli Reason, Lose You e Heaven Tonight e segna una svolta stilistica rispetto al precedente album dʼesordio in italiano “Nuova Dimensione”.

Con la scrittura in inglese -continua la band- abbiamo cercato nuovi stimoli sia come autori che come musicisti, cercando di dare al nostro sound un respiro internazionale. Follow the horizon “Segui lʼorizzonte”, è un titolo che secondo noi rappresenta lʼessenza di questo progetto: il sogno di una meta che ammiri e che puoi vedere lontana, può essere raggiunto con impegno, ambizione e con i piedi sempre ben piantati per terra.

Link “Heaven tonight”: https://udsc.lnk.to/ladolcevita

Tracklist album

Heaven tonight

The fighter

Skin

Reason

Believe

Lose you

Nothing bad

Time

No feeling

Link:

www.instagram.com/ladolcevitarock

www.vimeo.com/ladolcevitarock

www.facebook.com/ladolcevitarock

www.youtube.com/ladolcevitarock

https://vimeo.com/ladolcevitarock