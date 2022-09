La rinascita del Movimento 5 stelle

“Il risultato elettorale sardo ci riempie di orgoglio.

Per tanti mesi in molti hanno voluto negare l’esistenza del Movimento 5 stelle, ritenevano che fosse morto, scomparso dalla scena politica nazionale.



Oggi molti di questi si devono ricredere davanti ai numeri: siamo la terza forza politica in Italia e la seconda in Sardegna. E lo dobbiamo al magistrale lavoro di Giuseppe Conte.

Questo è un fatto. E da qui, da questa forza, andremo avanti ancora più determinati affinché la nostra isola possa finalmente uscire dal pantano in cui è finita.



Il nostro lavoro nei Comuni, nelle piazze e tra i cittadini ci ha permesso di far conoscere la nostra agenda progressista in tutto il territorio regionale. E oggi il nostro impegno è stato premiato: i sardi hanno riconosciuto il nostro programma come un’alternativa valida su cui puntare.

Gli italiani hanno capito che il Movimento 5 stelle è dalla parte dei cittadini, dalla parte dei diritti per tutti, contro le discriminazioni e le disuguaglianze.

advertisement



Saremo sempre la voce di chi non ha voce, dalla parte giusta, dalla parte della Sardegna”.

Così i consiglieri regionali del gruppo Movimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, Desirè Manca, Michele Ciusa, Alessandro Solinas commentano i risultati delle elezioni politiche 2022.