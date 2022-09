La Basilica di Santa Trofimena in Minori, sanguinante perché la guerra, la violenza non garantiscono al mondo e alle nuove generazioni il futuro!

Poi la Basilica crolla, tutto sembra perduto, AISHA, la bambina non riesce a sopravvivere ma si aprono le porte della fede, del credere nei valori e nasce un nuovo giardino, una vita nuova!

Gerardo Buonocore (regista e Direttore Artistico del Gusta Minori 2022 e autore della prima scena di Femmene e mare) : “Ho visto tanti giovani commuoversi. Questa generazione è viva! Sono felice di quanto abbia visto ieri: ragazzi che hanno seguito tutte e cinque le scene teatrali e fino alla fine”.

Il Teatro, l’arte, la cultura vincono e si afferma il concetto del bello.

advertisement

Oggi seconda serata del Teatro – Diffuso. Unico spettacolo “Femmene e mare” dedicato alla donna ma ben cinque scene, in cinque luoghi diversi ed una sesta itinerante.

Andrea Reale ( sindaco di Minori) : “L’immagine conclusiva della prima scena con donne e uomini insieme, anziani e giovani insieme che hanno alzato la scritta “Pace” contro ogni forma di violenza è l’immagine davvero forte proveniente dalla Costiera Amalfitana”.

Oggi omaggio al Sentiero dei Limoni con premio al suo fondatore ed ideatore: Michele Ruocco!

Collegamenti straordinari da e per Salerno garantiti dalla TravelMar con corse di andata alle ore 20 e di rientro alle ore 23 e 40 da Minori!

“Sono stato ben felice di avere visto tanti giovani seguire con particolare attenzione il teatro nella serata inaugurale del Gusta Minori. Ho cercato di dare la possibilità al pubblico di entrare nella storia di AISHA. Una storia vera di una bambina che sognava libertà e sperava di avere una vita migliore. L’arte è linguaggio, emoziona ed io spero di essere riuscito in questo”. Lo ha affermato Gerardo Buonocore, autore, Direttore Artistico del Gusta Minori e regista anche della scena madre, della scena inaugurale tenutasi sul sagrato della Basilica di Santa Trofimena e dedicata ad una storia struggente, quale quella di AISHA. E’ stato un vero trionfo, sia per la qualità artistica, per la narrazione, per la stessa Vladimir Luxuria impegnata nel racconto dal vivo della storia. Notevoli gli effetti scenici con una Basilica di Santa Trofimena sanguinante per il contesto attuale di guerra e di violenza. Però l’arte, la cultura, stimolano la conoscenza e dunque un mondo migliore, basato sulle relazioni umane è ancora possibile.

Il Teatro – Diffuso funziona e questa sera si replica: Prima scena – storia di Aisha, in Piazza Cantilena, dinanzi al sagrato della Basilica di Santa Trofimena. La seconda scena a Calata Ponte, sarà dedicata alla narrazione della figura femminile nella cultura classica napoletana. La terza scena invece, come ieri, sarà a Largo Solaio dei Pastai. Una scena forte, dedicata alla Donna considerata purtroppo oggetto. La quarta scena valorizzerà uno dei palazzi più belli e storici del borgo di Minori: Palazzo Gambardella. Questa scena, invece tratterà il tema dell’accettazione di una gravidanza. Scene, con la regia di Lucia Amato che, ieri sera, grazie al livello artistico davvero eccellente, hanno strappato continui applausi. Gente da tutta Italia, ma anche molti stranieri, anche alla Quinta scena che sarà replicata questa sera. Un quadro scenico dedicato tutto alla figura della donna nella mitologia greca: Penelope ed Elena.

“L’immagine conclusiva della prima scena con donne e uomini insieme, anziani e giovani insieme che hanno alzato la scritta “Pace” contro ogni forma di violenza è l’immagine davvero forte proveniente dalla Costiera Amalfitana. Minori è città della cultura, dell’arte, del teatro. E la cultura, come abbiamo potuto notare anche ieri sera – ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori – premia. Recitazione, narrazione, canto, ai piedi dell’antica strada dei romani, ai piedi del Sentiero dei Limoni e nel cuore di vicoli, slarghi, piazze. Il teatro, ieri sera e fino a notte, è arrivato in ogni casa del borgo ma anche in ogni persona. Tanti i ragazzi, tante le famiglie, tanti gli anziani che fino alla fine sono rimasti a vedere, ascoltare e a vivere il teatro”.

Alle ore 17 e 30 appuntamento sul Sentiero dei Limoni, poi sarà teatro in compagnia anche delle Vie del Palato.

Corse straordinarie della Travelmar alle ore 20 da Salerno e alle ore 23 e 40 da Minori.

Gusta Minori è kermesse dedicata all’arte, alla storia, alla gastronomia della Costiera Amalfitana, organizzata dal Comune di Minori, Associazione Gusta Minori e programmata e finanziata attraverso la SCABEC Campania, con fondi POC Campania 2014 – 2020.

Effetti scenici con video mapping a Gusta Minori 2022 – un vero successo.

La scena madre di “Femmene e mare” sul sagrato della Basilica di Santa Trofimena con regia di Gerardo Buonocore.

Anna Rita Vitolo in Penelope nella Quinta scena di “Femmene e mare” per Gusta Minori 2022 – per la regia di Lucia Amato.