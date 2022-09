Italia Insieme: politiche concertative allontanano cittadini

Italia Insieme: Le politiche concertative e sempre più neoliberiste stanno allontanando i cittadini dalla gestione pubblica.

Nell’ultimo decennio sono state tentate dall’antipolitica salvo poi accorgersi che la stessa è stata fagocitata dal “sistema” diventandone parte integrante.

Delusi ora rivolgono il loro sguardo verso l’astensionismo.

Intanto gli attuali leader dei maggiori partiti, sia del centrodestra che del centrosinistra, continuano sulla strada dell’atlantismo più sfrenato;

rendendo il Paese sempre più succube dei deliri di egemonia americani, acclamano un banchiere come uomo della Provvidenza.

Tutto questo mentre il carrello della spesa non frena la sua deriva inflazionistica e impoverisce i redditi di tutti.

Ecco quindi che, con la costituzione del Movimento “Italia Insieme”, abbiamo sentito la necessità di dar vita ad un contenitore di idee e di persone schiettamente indipendenti, magari con diverse sensibilità, ma stanchi di seguire passivamente le indicazioni delle segreterie politiche.

Abbiamo rivendicazioni semplici da cui partire e a cui non vogliamo rinunciare, con un occhio attento rivolto al nostro pianeta, alla nostra terra consci che solo preservandola tuteliamo le nostre vite e quelle delle generazioni future, garantiamo il cibo per tutti i popoli e non permetteremo agli speculatori di arricchirsi distruggendola.

Ecco, vogliamo un movimento ne radicale ne alternativo.

Semplicemente vero, reale.

Non ci nascondiamo che, al di là della bontà e della convinzione con la quale portiamo i nostri temi, due sono le condizioni per poterci far ascoltare:

1) Essere numerosi.

2) Avere nomi credibili, che hanno voglia di impegnarsi, capaci di dialogo, di arrivare al cuore delle persone, capaci di interpretare la nostra voglia di futuro.

E allora sono a chiedervi: di iscrivervi subito ad Italia Insieme e far iscrivere quante più persone potrete compilando il seguente modulo:

http://www.movimentoitaliainsieme.it/#6