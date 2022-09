“Intrecci di vite”; al via il Serdiana Wine Festival

Sabato 17 settembre appuntamento con

Una giornata interamente dedicata al vino, con visite guidate nei vigneti, mostre, degustazioni a cura dei produttori locali, cibo tradizionale e musica, alla scoperta di Serdiana, del suo territorio e del suo centro storico, trasformato in un suggestivo percorso di degustazione a cielo aperto. Sabato 17 settembre appuntamento con “Intrecci di vite – Serdiana Wine Festival”, una manifestazione che celebrerà il legame e l’intreccio a doppio filo tra territori, persone e il vino, organizzata dal comune di Serdiana con la collaborazione delle associazioni e delle attività produttive del territorio.

Ad appena venti km da Cagliari e secondo in Sardegna per numero di ettari coltivati a vite, il paese di Serdiana farà da scenario a un evento atteso da tutti gli appassionati e gli intenditori di vini pregiati. Il programma della manifestazione prenderà il via significativamente dalla chiesa romanica di Santa Maria di Sibiola da dove dalle 9.30 partiranno i tour gratuiti itineranti a bordo del bus della Ichnussa Archeo Tour. L’itinerario passerà per “Su Stani Saliu” con tre tappe poi nei vigneti delle cantine di Argiolas, Audarya e Antonella Corda, visite durante le quali i partecipanti potranno assaporare una selezione di prelibatezze locali accompagnate dai vini del territorio. Al tour gratuito nei vigneti e nel territorio (così come e alle degustazioni guidate dai sommelier in programma nel pomeriggio) ci si può già prenotare nel sito www.intreccidivite.it

Il programma proseguirà con “Vino è poesia”, un percorso fotografico a cielo aperto tra le due case museo (quella “ex casa Mura Sebastiano” e Sa Domu de Boricu Esi) che ospiteranno dalle 11 alle 23 rispettivamente un esposizione etnografica sugli attrezzi antichi per la viticoltura, e la mostra fotografica “La poesia del vino”, con le immagini storiche sulla vendemmia e sulla poesia del vino. Le due mostre sono a cura dell’associazione Conservazione della Memoria Storica e delle Tradizioni Locali di Serdiana.

Dalle 11 nella ex casa Mura Sebastiano ospiterà la mostra esposizione “Il vino nella Sardegna nuragica” con le ceramiche dell’artista Antonio Congiu presentata alle 18 dall’archeologa Giusi Gradoli, una chiacchierata sull’utilizzo del vino in epoca nuragica. Sempre dalle 11 alle 23, sarà inoltre possibile ammirare le opere degli artisti designer Paolo Pittiu, Alessandro Casula e Patrizia Cara.

Il programma pomeridiano prenderà il via alle 16.30 con le degustazioni guidate, in un laboratorio su prenotazione e realizzato in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier Sardegna. L’appuntamento è presso la biblioteca comunale in piazza Gruxi ‘e Ferru, 3. I sommelier accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei vini prodotti dalle cantine Argiolas, Audarya, Pala, Mora&Memo e Antonella Corda. Alle degustazioni guidate ci si può iscrivere entro il 15 settembre sul sito sito www.intreccidivite.it

Dalle 18.30 fino alle 23 il centro storico di Serdiana si trasformerà in un suggestivo percorso di degustazione a cielo aperto, animandosi grazie ai vini proposti dai quattro maggiori produttori locali, leader internazionali dell’arte del vino: le Cantine di Argiolas, Audarya, Pala, Antonella Corda e Mora&Memo. Non mancheranno i liquori di Myrsine, i banchetti e stand gastronomici allestiti con i prodotti tipici di Serdiana e della Sardegna a cura delle Gocce di Solidarietà e dalla Proloco di Serdiana.

La serata proseguirà alle 19.30 con la musica itinerante della Mogoro Marching Band, con l’esibizione alle 21 del gruppo folcloristico Sibiola di Serdiana e alle 22.30 con le note ispirate alla poesia di Fabrizio de André interpretate da Gerardo Ferrara, Battista Dagnino e Diego Deiana nel concerto “In te Unde de Faber”.

Tutti i link ai social e info utili al link https://linktr.ee/intreccidivite