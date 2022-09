Inizia il secondo Sharm El Sheikh Backgammon Open

Dal 19 al 23 settembre va in scena un torneo importante, lo Sharm El Sheikh Domina Backgammon Open. Una competizione internazionale dedicata al Backgammon di livello assoluto, organizzata da Marco Fornasir, professionista che da tempo in tutto il mondo organizza tornei di questo tipo.

In realtà, quella che va in scena dal 19 al 23 settembre, è già la seconda edizione di un torneo WBF (sta per Worldwide Backgammon Federation). Non è un caso che tutto ciò avvenga in Egitto, la terra dei Faraoni, appassionati del Gioco di Ur (l’antico Backgammon).

Le partire di Backgammon iniziano dalle 17:00 (durante il main event alle 16:30).