Incidente a Samassi

Ieri a Samassi, decorsa notte, i carabinieri del NORM della Compagnia di Sanluri unitamente ai colleghi di Serramanna, sono intervenuti a richiesta pervenuta su utenza 112, sulla SP 58 km 0 + 300 dir. Sanluri, per un sinistro che ha coinvolto una CITROEN condotta da una 29enne di Sanluri.

La ragazza è stata trasportata dal 118 per lievi contusioni in codice giallo presso l’ospedale civile di San Gavino Monreale. Dalle prime verifiche sulla dinamica, per cause in corso di accertamento, durante una fase di sorpasso, la donna ha perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada nelle campagne adiacenti alla carreggiata.

I documenti di guida e di circolazione sono risultati essere regolari.

Il mezzo non marciante è stato rimosso da soccorso stradale autorizzato. Viabilità non interrotta.