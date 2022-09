In Sardegna nasce il Premio Naturalista dell’anno: la consegna il 28 settembre negli spazi della Manifattura di Tabacchi di Cagliari nel corso di un evento pubblico. Un riconoscimento a chi tra il personale dell’amministrazione pubblica si è distinto per passione e dedizione in attività sostenibili

CAGLIARI -In Sardegna nasce il Premio Naturalista dell’anno volto a premiare il personale dell’amministrazione pubblica che si è distinto per passione e dedizione in attività sostenibili e degne di un riconoscimento perché legate al rispetto, alla conservazione della natura e delle sue componenti pur senza avere specifiche competenze scientifiche.

La prima edizione si svolgerà mercoledì 28 settembre, a partire dalle ore 9.30, nella sala esposizioni di Opificio Innova presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari. Il premio è promosso dall’Associazione Italiana Naturalisti (AIN) Sezione Sardegna con il contributo della Fondazione di Sardegna, il patrocinio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna e la partnership di Delphina hotels & resorts e Opificio Innova.

Un premio di grande prestigio che sarà consegnato al termine di una tavola rotonda dedicata interamente al mare, alla sua tutela e alla conservazione della flora e della fauna di un ambiente che l’azione dell’uomo sta mettendo in pericolo.

“Il premio Naturalista dell’anno – afferma Francesco Lecis, presidente regionale AIN sezione Sardegna – è stato pensato con il duplice scopo di premiare personale dell’amministrazione pubblica che si è distinto per passione e dedizione alla conservazione della natura, operando al di là delle proprie competenze professionali e con ridotte risorse economiche, riuscendo ad ottenere risultati soddisfacenti nella salvaguardia dell’ambiente.

Inoltre, – conclude Lecis – si è voluto affrontare il problema della scarsa informazione sull’effettivo operato in campo ambientale della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, troppo spesso incentrato solo sull’attività politica e poco sull’efficacia delle attività messe in campo dai dipendenti”.

Non casuale, in questo senso, anche la partnership con Delphina hotels & resorts, eletta ai World Travel Awards 2021 come miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo. La catena alberghiera sarda adotta da anni politiche di crescita ecosostenibile che rispettano l’ambiente e valorizzano uno stile di vita sano, la cultura e l’enogastronomia dell’isola. Scelte confluite nel marchio “We are green®“, creato e registrato dall’azienda per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente.

Delphina è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia 100% verde, proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di CO2 all’anno, quantità che assorbono circa 25.000 alberi.

La catena alberghiera gallurese è impegnata nella limitazione dell’uso della plastica a favore di materiali biodegradabili ed è inoltre sinonimo di strutture a basso impatto visivo con una disposizione delle camere in forma diffusa e indipendente in armonia con il paesaggio, tra piante autoctone ed essenze locali, utilizzando quanto più possibile manifatture realizzate da artigiani locali: ferro battuto, sughero e ceramiche.

IL PROGRAMMA

ore 09:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Introduzione Dott. Francesco Lecis – PRESIDENTE REGIONALE AIN SEZIONE SARDEGNA

ore 09:30-10:00 – ECONOMIA E MANAGEMENT PER L’AMBIENTE: Dott. Paolo Mossone -PHD MANAGING DIRECTOR OF IMC – INTERNATIONAL MARINE CENTRE RESEARCH INSTITUTE OF THE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF SARDINIA

ore 10:00-10:30 LA RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA MARINA: Ing. Elisa Mocci – RESPONSABILE DEL SETTORE FORESTE E BIODIVERSITÀ TUTELA DELLA FAUNA MARINA IN SARDEGNA

ore 10:30-11:00 NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E CONSERVAZIONE IN MARE: Dott.ssa Stefania Coppa e Dott. Giorgio Massaro – RICERCATORI CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE (CNR)

ore 11:00-11:20 TECNICHE E STRUMENTI PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE DEL MARE E DELLE SUE RISORSE: PHD Andrea Alvito – BIOLOGO MARINO, LIBERO PROFESSIONISTA

ore 11:20-11:50 IL MUSEO DEL MARE E DEI MAESTRI D’ASCIA: Dott.ssa Alessandra Tore – DIRETTRICE DEL MUMA HOSTEL

ore 11:50-12:15 EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE: Dott.ssa

Carlotta Puddu – BIOLOGA CEAS ISOLA DI SANT’ANTIOCO

ore 12:15-12:30 SALUTI FINALI Dott. Maurizio Conti: – PRESIDENTE ONORARIO ASSOCIAZIONE ITALIANA NATURALISTI