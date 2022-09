Importanti appuntamenti natatori e atletica leggera

SA.SPO CAGLIARI: Sabato nel nord Sardegna importanti appuntamenti natatori e di atletica leggera

NEL CAPO DI SOPRA PER MIGLIORARSI

Sudori e fatiche di fine estate.

Ma solo per i più impegnati agonisticamente, perché in casa Sa.Spo l’attività di base è ripresa da un paio di giorni, con l’entusiasmo di sempre, e la voglia di lasciare il segno negli animi dei cultori paralimpici che non finiranno mai di ringraziare il sodalizio cagliaritano per come ha saputo mutare la loro esistenza, scandendo traguardi impensabili.

In attesa che il grande plotone si liberi dalle ruggini accumulate, la campionessa di nuoto Francesca Secci e altri sei uomini del settore atletica, Mattia Cardia, Riccardo Campus, Roberto Felicino Musiu, Fabrizio Minerba, Massimo Salvau e Simone Spanu si sono fatti inghiottire dalla calura agostana e di inizio settembre per non restare impreparati davanti agli importanti appuntamenti di sabato, entrambi nel nord Sardegna.

Nell’isola dell’Asinara, la FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), in collaborazione con la Delegazione Regionale Sardegna e la Società Sportiva Albatross dà il benvenuto agli iscritti che partecipano alla IX edizione del Campionato Italiano di nuoto in acque libere.

Francesca, assieme ai suoi colleghi provenienti da tutta la nazione, si ritroverà a Stintino alle 8 del mattino, prima che un’imbarcazione li trasferisca a Fornelli da dove partirà (alle 10:00) la gara dei tremila e un’ora dopo quella dei 1500 mt.

Per la nuotatrice selargina, sei volte detentrice del titolo tricolore categoria S9, c’è voglia di riscatto dopo la parentesi argentea del 2021 (vedere intervista in basso).

I sei maschietti si scateneranno invece nel pomeriggio, presso il campo di atletica Stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari, per onorare la seconda tappa regionale dei CDS, i campionati societari di atletica leggera FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

Le intenzioni del plotoncino guidato dai tecnici Antonio Murgia e Katia Pilia sono di accumulare più punti possibili in vista dell’appuntamento clou di Brescia, fissato tra l’1 e il 2 ottobre dove è in palio il titolo societario nazionale, che nel 2017 fu conquistato proprio dalla Sa.Spo.

FRANCESCA SECCI SCRUPOLOSAMENTE PRONTA

Lo scorso anno la preparazione un po’ approssimativa, per le limitazioni pandemiche, aveva condizionato il rendimento di Francesca Secci che dopo anni di successi consecutivi, si era dovuta accontentare della piazza d’onore alle spalle della giovane promettente Margherita Sorini.

La nuotatrice veronese sarà presente a Fornelli, ma Francesca di sicuro avrà più fiato da vendere:

“Mi sono allenata prevalentemente al mare perché d’estate le piscine cagliaritane sono chiuse, anche se da qualche giorno sto frequentando l’impianto al coperto di viale Diaz – dice la campionessa saspina – ma ho alle spalle anche diverse partecipazioni a gare in acque libere, tra cui la recente Cagliari-Poetto”.

Come sempre non vuol fare pronostici, ma si limita a decantare il campo gara: “Vado a divertirmi e a fare bene, sono molto contenta che il campionato si svolga all’Asinara, perché è un posto parecchio piacevole.

Speriamo che il tempo ci assista; a parte la pioggia, il mare grosso non mi dispiace più di tanto; venerdì si parte”.

I FANTASTICI SEI CI CREDONO

La novità è rappresentata dal ritorno in pista del Campione Europeo under 20 (nel 2018 e 2019) Mattia Cardia che vuol dare un contributo alla causa a suon di punti.

E di sicuro, mentre nello stadio di atletica Santoru di Cagliari sprona i nuovi arrivati Simone Spano e Massimo Salvau, fatica e ride di gusto con i suoi inossidabili compagni di avventure Fabrizio Minerba e Roberto Felicino Musiu.

E poi c’è Riccardo Campus, che come lui, è esperto di podi: insieme dovrebbero fare la differenza.

“Non si sono persi d’animo quando li abbiamo sollecitati a riprendere la preparazione subito dopo ferragosto – riferisce il tecnico sansperatino Katia Pilia – e speriamo che a Sassari possano dare il massimo, senza mai perdere di vista l’appuntamento di Brescia che richiederà un ulteriore impegno tra piste e pedane”

CONVOCATI E GARE (Sassari, Stadio dei Pini, 17 settembre 2022)

Mattia Cardia (T 12): 100 mt – 200 mt – 400 mt

Riccardo Campus (T 37): 100mt – 400 mt – 800 mt

Fabrizio Minerba (T 37): 100 mt – 400 mt – 800 mt

Roberto Felicino Musiu (T-F 36): 100 mt – disco – peso

Simone Spano (T 20): 100 mt – 200 mt – 800 mt

Massimo Salvau (T 38): 100 mt – 200 mt – 400 mt