Meteo Sardegna: rovesci o temporali diffusi a tratti forti

GIOVEDI’: una circolazione depressionaria centrata sulla Corsica è responsabile di rovesci o temporali diffusi a tratti di forte intesità specie sui settori occidentali con accumuli fino a 70-90mm. Temperature in diminuzione. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare di Sardegna e Canale molto mosso; Tirreno mosso.