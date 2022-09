Il teatro internazionale di scena a Porto Torres nell’area archeologica di Turris Libisonis

Il 28 settembre la compagnia Thiasos Theatre presenta Cyclops, la commedia satirica di Euripide

Il teatro internazionale. Dopo Oxford, Gardzienice in Polonia e il sold out di Londra nello storico teatro “The Space”, sarà Porto Torres ad avere il privilegio di ospitare l’unica commedia satirica di Euripide, Cyclops. La produzione è a cura della compagnia Thiasos Theatre. A fare da sfondo alla rappresentazione ci saranno le straordinarie vestigia di Turris Libisonis, la Porto Torres d’età romana in cui diversi anni fa – rimanendo in tema con la serata – fu ritrovata una bellissima maschera di Satiro conservata nell’adiacente museo Antiquarium Turritano. La commedia sarà portata in scena mercoledì 28 settembre, alle 20.30. L’ingresso è libero.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Direzione Musei Sardegna, il Comune di Porto Torres e con i partner Satura, Falò Cafè e Piazza Garibaldi. Cyclops racconta di come l’eroe Ulisse riesce a sconfiggere il gigante cannibale con un occhio solo, Polifemo, con l’aiuto di alcuni Satiri naufraghi e del loro padre alcolizzato, Sileno. Una trama che grazie ai profili dei protagonisti in scena lascerà spazio a canzoni, balli e battute spesso irriverenti.

La produzione, che ha ricevuto ottime recensioni in tutto il mondo, è targata Thiasos Theatre, una compagnia che ha sede a Londra ed è specializzata in spettacoli interculturali di opere classiche greche, caratterizzate da musica originale, danza e tradizioni: nel caso di Cyclops viene ripreso, ad esempio, anche il canto a tenore, tratto distintivo della cultura sarda e patrimonio Unesco. La compagnia ha prodotto diverse tragedie di Eschilo ed Euripide e commedie di Aristofane nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa e persino in Indonesia, conducendo anche seminari e dimostrazioni nelle scuole e nelle università.

La rappresentazione che si terrà nel monumentale Palazzo di Re Barbaro a Porto Torres è l’unica commedia satirica sopravvissuta dell’antica Grecia. Un grande classico eseguito con vivaci canti e balli tratti dalle tradizioni delle isole dell’Egeo e del Mediterraneo. Un mix di eroismo, suspense e tanto umorismo che non mancherà di soprendere il pubblico. Un pubblico che avrà anche un’occasione quasi unica: assistere ad uno spettacolo innovtivo e di grande qualità all’interno di una location completamente immersa nella gloriosa storia imperiale.