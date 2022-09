Il Marateale incontra Voucher Exhibition

A Lauria “Il Marateale incontra Voucher Exhibition – Il turismo in onda”

Sabato 17 settembre, alle ore 21.30, Villa Comunale del Rione Superiore di Lauria

Nella splendida cornice della Villa Comunale del Rione Superiore di Lauria, si terrà, sabato 17 settembre, alle ore 21.30, l’iniziativa “Il Marateale incontra Voucher Exhibition“, che si connota come incontro con l’arte, lo spettacolo, il cinema, il turismo, l’enogastronomia, la cultura e la valorizzazione del territorio.

Tale iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Lauria per le sue finalità eco-ambientalii legate alla conoscenza della cultura dei territori

Dopo il recente successo della XIV edizione del Marateale 2022 – Premio Internazionale Basilicata, gli organizzatori Nicola Timpone e Antonella Caramia hanno deciso di esportare nelle più importanti località lucane tale manifestazione cinematografica, “made in Basilicata“, con l’intento di valorizzare la cultura e la tradizione del territorio, mediante il turismo, che rappresenta un fattore di crescita, di enorme rilievo, per la Basilicata.

Dall’importanza enorme che riveste il turismo per la Basilicata nasce l’incontro con “Voucher Exhibition – Il Turismo in onda”, trasmissione televisiva realizzata e condotta da Anna Di Maria e Paky Arcella, i quali faranno tappa a Lauria, splendida Città montuosa e fonte inestinguibile di acqua, come testimoniano i suoi torrenti, ricca di verde e di storia, situata in provincia di Potenza.

Nel corso dello spettacolo, di cui saranno protagoniste le eccellenze della località, al cospetto del Sindaco Gianni Pittella e dei Vertici dell’Amministrazione Comunale, verrà consegnato il rinomato Premio “Voucher” alla città di Lauria per l’impegno profuso dalla cittadinanza e dall’amministrazione per preservare la propria storia, le proprie tradizioni e le proprie risorse ambientali e naturali.

Lo spettacolo, condotto da Anna Di Maria e Paky Arcella, prevede la partecipazione del Cantautore Davide De Marinis, (Festival di Sanremo, Festivalbar, autore di successo di brani, quali ‘Troppo Bella’, ‘Chiedi quello che vuoi‘ , ‘C’è Domenica In‘, ospite in numerose trasmissioni televisive), il Maestro Gino Accardo, definito l’erede di Murolo, l’interprete Antonio Mancini e lo showman Enzo Guariglia.

Di Lauria sono famosi i ruderi del Castello Ruggero, dei Palazzi e, soprattutto, le sue Chiese, tra cui il Santuario della Madonna dell’Armo, la Chiesa di San Giacomo Apostolo e di San Nicola di Bari, la cappella del Beato Domenico Lentini, il convento dei Cappuccini e il convento di San Bernardino.

Lauria è fiera delle sue tradizioni, innanzitutto quelli inerenti “la sua tavola”, che è arricchita da una molteplicità di prodotti tipici laurioti ( DE.CO .) come gli anginetti, i viscuttini, i biscotti a otto di Lauria e i pizzetti.

La bellezza di Lauria è rappresentata dalla sua amorevole cura per la tradizione e la sua riservatezza, che diventa tratto raffinato di un paese ricco di accoglienza, offerta con quella semplicità che parla di umiltà e tenera espressione dei propri sentimenti umani.

L’umanità e il gesto affettuoso connotano Lauria, che diventa teatro della manifestazione “Il Marateale incontra Voucher Exhibition “.

La Basilicata, regione ricca di valori, attenta alla dimensione ambientale, alla sostenibilità, alla green economy e alla bellezza paesaggistica, si trasforma ora in teatro di importanti iniziative artistiche.

Il Festival internazionale della Basilicata, il Marateale, che si svolge a Maratea, diventa un marchio di fabbrica che, pertanto, si prefigge di esportare le conoscenze e le eccellenze di ogni singola città lucana in tutto il mondo.

Ciò diviene possibile in quanto il cinema è veicolo, per eccellenza, di cultura, di conoscenza, di arte e di storia umana. La comunicazione dell’evento Voucher il Turismo in onda a Lauria sarà curata dal giornalista originario di Maratea Biagio Maimone. Sarà, inoltre, realizzata un’intera puntata di Voucher sull’iniziativa, che darà voce ai protagonisti di questa splendida Terra.