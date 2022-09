Il Gruffalò, al teatro Doglio unica data in Sardegna

Teatro Doglio presenta IL Gruffalò, Unica data in Sardegna della fiaba in musica per grandi e piccini Sabato 5 Novembre

Sabato 5 novembre, alle ore 16 e alle ore 18, farà tappa al Teatro Doglio di Cagliari la commedia musicale “Il Gruffalò”, una fiaba in musica senza età per grandi e piccoli.

Tratto dall’omonimo libro per bambini Il Gruffalò, fiaba scritta da Julia Donaldson, è stata la prima storia letta dall’ex First Lady Michelle Obama negli appuntamenti in streaming dedicati ai più piccoli.

Edito da MacMillan Children’s Book con le grafiche di Alex Scheffler, pubblicato per la prima volta in Italia nel 1999, è diventato in breve tempo un caso editoriale della letteratura per l’infanzia con milioni di copie vendute in tutto il mondo e traduzioni in oltre cinquanta lingue.

A portarlo in scena in Italia in una versione del tutto originale e per il secondo anno – a conferma dell’apprezzamento del pubblico per un lavoro che restituisce appieno l’opera letteraria – la Fondazione Aida con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e il Teatro Stabile del Veneto, in collaborazione con la BSMT (Bernstein School of Musical di Bologna).

La storia è quella di un astuto topolino affamato che per proteggersi dalle insidie del bosco, inventa la presenza di uno strano animale con gli “occhi arancioni, la lingua molliccia e aculei violacei sulla pelliccia”, una specie di incrocio tra un orso e un bufalo. Scoprirà con gran sorpresa che la terribile creatura, da lui solo immaginata, esiste davvero. Ma niente paura! Sarà proprio il Gruffalò a diventare il migliore alleato della sua sicurezza.

I biglietti per i due spettacoli al Teatro Doglio – alle ore 16 e alle ore 18 – saranno in vendita a partire da lunedì 10 ottobre nei canali di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari. Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428.

http://palazzodoglio.com