Il CUS Sassari alle Finali Nazionali di atletica serie B

Il prossimo fine settimana -17 e 18 settembre- a Saronno (VA), si svolgeranno le Finali Nazionali di atletica di Serie B.

Tra le squadre qualificate figura anche il CUS Sassari, che ha ottenuto il titolo di Campione Regionale di Società: la compagine sassarese è anche l’unica società sarda capace di ottenere il pass per la manifestazione.

Il sodalizio sassarese per festeggiare i 70 anni ha deciso all’inizio della stagione sportiva di rinforzare la squadra con l’innesto di nuovi elementi, a completamento di un organico già di per sé competitivo.

Alle finali di Serie B partecipano le squadre che si sono classificate dal 36esimo al 48esimo posto nella classifica nazionale e il CUS Sassari ha chiuso la sua stagione con un prestigioso 42esimo posto.

La società sassarese ha già avuto l’opportunità di disputare varie finali nazionali, l’ultima volta nel 2005. In quell’occasione alle finali di Serie B partecipavano le prime 60 classificate (a differenza delle 48 di ora) e il CUS Sassari terminò al sesto posto.

Alle finali del 2005 erano presenti anche altre tre società sarde: Atletica Oristano, Esperia Cagliari e CUS Cagliari, che hanno chiuso la manifestazione tra l’ottavo e il decimo posto.

L’ultima società dell’isola capace di ottenere il pass per le finali di Serie B è stata la Dorgali Gonone nel 2014, con il vecchio sistema di qualificazione.

Il CUS Sassari, inoltre, nel 2009 a Montecassiano (MC) partecipò anche alle Finali Nazionali Femminili in Serie A3 con la compagine femminile, chiudendo ai piedi del podio con un più che positivo quarto posto.

I protagonisti delle Finali Nazionali

Per ottenere questo prestigioso traguardo, il CUS Sassari ha avuto necessità del supporto di tutti i componenti della sua squadra.

Alle finali di Saronno, la compagine sassarese, si presenta con 13 atleti a causa dell’infortunio occorso all’ostacolista Dante Melis.

Velocisti: Federico Aru, Matteo Murineddu, Riccardo Fenu, Gabriele Hazmi, Piergiorgio Pilo

Mezzofondisti: Salvatore Pizzitola, Federico Ortu

Saltatori: Camillo Delogu, Marco Boni, Felipe Tommasini

Lanciatori: Michele Mura, Adriano Rodrigo, Gigi Becca

Il commento del Presidente Nicola Giordanelli

Si dice molto orgoglioso il Presidente Nicola Giordanelli che vede la sezione di atletica leggera partecipare ad una finale nazionale dopo 17 anni.

“Questo risultato, dichiara Giordanelli, è frutto di programmazione e del grande lavoro svolto dai tecnici di sezione Giorgio Fenu, Elisabetta Pinna, Nicola Piga, Gavino Rassu e Claudio Conti“.

Giorgio Fenu presenta le Finali Nazionali

Queste, invece, le parole di Giorgio Fenu, Consigliere e Responsabile della Sezione di Atletica Leggera:

“Andiamo a Saronno per provare a confermare la sesta posizione di partenza, anche se non sarà facile vista l’assenza dell’ostacolista Dante Melis a causa di un grande infortunio.

In questa stagione agonistica, il CUS Sassari è stato protagonista in tutte le manifestazioni nazionali e regionali sia a livello maschile, che femminile”.

Fenu, in chiusura, si concentra anche sulla mancata partecipazione alle Finali Nazionali Master Femminili:

“Un’altra nota lieta di questa stagione sportiva è il risultato della squadra Master Femminile. A causa di diversi infortuni e positività al Covid, questo fine settimana (a Modena ndr) la squadra non parteciperà alla finale nazionale, che da tanti anni la vedeva sempre presente e protagonista. Per i risultati della sezione Master, i meriti vanno ai tecnici Tecnico della Marco Tommasini, Patrizia Spillo ed Elisabetta Pinna e alla Direttrice Mariangela Piga”.