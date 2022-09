‘I Cinque Mori’ di Baunei è il 12^ miglior B&B italiano su Tripadvisor

Il B&B ‘I Cinque Mori’ di Baunei ha ottenuto un prestigioso riconoscimento da Tripadvisor.

La nota piattaforma di recensioni di strutture ricettive ha infatti piazzato il Bed&Breakfast ogliastrino al 12^ posto della classifica nazionale B&B “Travellers’ Choise 2022″, un riconoscimento che solo l’1% delle strutture riesce a raggiungere.

Un grandissimo risultato per una piccola realtà come ‘I Cinque Mori’, specialmente se si considera che, come spiega la titolare della struttura Paola Moro, “È la community di Tripadvisor a scegliere i vincitori del premio: veri viaggiatori che partono, scoprono e condividono esperienze.”

Il nostro più grande merito è credere fortemente nell’accoglienza

‘I Cinque Mori’ è una struttura a conduzione familiare, il che rende ancora più speciale il premio ottenuto.

Come si può leggere nel sito ufficiale, infatti: “Abbiamo scelto questo nome perché essendo la nostra famiglia composta da quattro persone che portano questo cognome (Moro), vogliamo “simbolicamente” offrire a chi decide di scegliere il nostroB&B, un benvenuto caloroso e familiare.”

“Dal check-in – prosegue Moro – dove i miei genitori, Mario e Tittina, con disponibilità e sorrisi accolgono i viaggiatori, fino alla colazione, dove io stessa mi prendo cura di loro istaurando un rapporto amichevole sin da subito.

Una colazione che ogni giorno riserva delle sorprese.

Proprio la colazione è un punto forte della meravigliosa struttura, che può contare su gustosi prodotti freschi fatti a mano da Tittina, a cui va tutto il merito.

“Mia madre è sempre stata una brava “cuoca”, ha sempre avuto il piacere di preparare torte e dolci- spiega la titolare- da quando poi ho aperto il B&B è diventata una sfida con sè stessa. Mio padre invece contribuisce soprattutto con la coltivazione di ortaggi e frutta. Finché è possibile, le colazioni includono i nostri prodotti di stagione.

Avendo, poi, molti ospiti stranieri abbiamo ampliato la scelta con molti e interessanti piatti salati.

A me non resta che impiattare tutto e servire, con cura dei dettagli.

Le tre camere a disposizione sono ampie, ariose e caratteristiche.

La camera Jana affaccia su un balconcino dove potrete godere di una piccola visuale sulla valle. La camera Acchiappasogni invece ha un tocco speciale, quello delle mani della proprietaria stessa che con alcuni cari amici, ha realizzato le applique e la piantana, entrambe in legno di frassino. Infine, la camera Maestrale, a richiamare il vento che spira nel golfo di Baunei, il quale a differenza che nel resto dell’isola, qui porta cielo terso, mare piatto e una boccata d’aria fresca.

Il nostro impegno giornaliero – conclude Moro – è quello di raggiungere la piena soddisfazione dell’ospite facendolo sentire coccolato e a suo agio nel posto in cui, anche solo per una notte, deve sentirsi a casa”.

Ritengo che il merito del titolo di Best of the Best non sia solo nostro ma da condividere col paese intero di Baunei, che contribuisce a creare un’atmosfera unica.

Proprio per questo la struttura mette a disposizione dei vacanzieri una ricca libreria per scoprire la storia di Baunei, dalle sue meravigliose spiagge, al suo supramonte abitato dalle famose capre del territorio.

Inoltre il B&B garantisce tutta la disponibilità a dare le informazioni necessarie per godere in prima persona delle bellezze del luogo, consigliando le migliori escursioni.

Nella zona ci sono svariate opzioni di tour organizzati per scoprire gli scorci più suggestivi tra le montagne ed esplorare il mare cristallino tipico dell’Ogliastra. Località come Perda Longa, dove i più coraggiosi organizzano le scalate.

COME PRENOTARE

Oltre alla prenotazione diretta sul sito, ‘I Cinque Mori’ è presente in tutte le maggiori agenzie di viaggio online, oltre che su Facebook e Instagram.

