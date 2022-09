HP Sport, via alla salita di Erice con Golin per difendere leadership CIVM

HP Sport al via della salita di Erice con Filippo Golin per difendere la leadership in campionato.

Tutto pronto per la cronoscalata di Erice in programma nel fine settimana nella Sicilia occidentale, la gara è notoriamente una delle prove più affascinanti del panorama sportivo nazionale, per quanto riguarda il contesto ambientale, e difficili, per quanto riguarda l’aspetto tecnico agonistico.

Il presidente dell’Ac Trapani Pellegrino ha dichiarato – siamo chiamati annualmente a dare il massimo nel rispetto dei piloti che ci scelgono e dei tifosi che vogliono godere di uno spettacolo in linea con le, alte, aspettative”.

Al via della 64.ma edizione della Monte Erice gara valida per il campionato italiano velocità montagna ci sarà il giovane trentino Filippo Golin portacolori di HP Sport al volante di una Osella con motore BMW, il quale punta senza mezzi termini ad un posto al sole forte della sua posizione di leader della Classe 1000 Gruppo E2SC.

Classifica dopo 10 gare: 1) Golin Filippo (Osella Pa21Jrb Bmw) 52,50 punti; 2) D’ambrosio Danilo (Avrio St09) 22; 3) Errichetti Rocco (Osella Jrb Bmw) 15.