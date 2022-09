HP Sport, cronoscalata TIVM: Marco Marchiol a bordo della Fiesta Rally 2

Tutto pronto per i 45 anni della Cividale-Castelmonte, cronoscalata in programma da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre in provincia di Udine e valida per il

Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) zona Nord a coefficiente 1,5 e per il FIA CEZ

La cronoscalata si disputerà, come di consueto, sulla strada provinciale di Castelmonte e vedrà al via la struttura di HP Sport con il pilota locale Marco Marchiol, al debutto con la Ford Fiesta Rally 2 dopo aver disputato la coppa Italia (qualificazione alla finale nazionale mancata per un soffio). Per lui un salto di categoria con la potente Fiesta della Motor Team trentina. L’obiettivo è macinare chilometri che gli consentano di acquisire esperienza con questa tipologia di vettura.

Il programma della due giorni di gara prevede la sfida con il cronometro lungo i 6,395 km che da località Carraria a Cividale conduce a Castelmonte (in comune di Prepotto), lungo un percorso che presenta un dislivello tra partenza e arrivo di 408 metri e ha una pendenza media del 6,4%. Ben 170 i piloti iscritti alla classica friulana.

Potrebbe interessarti anche: HP Sport e Golin sul gradino più alto