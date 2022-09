HP Sport al Rally di Pistoia schiera tre punte

La 43.ma edizione del rally di Pistoia in programma nel fine settimana determinerà per quanto concerne la VI Zona i verdetti per l’acceso alla finale nazionale della Coppa Italia in programma a Cassino il prossimo novembre.

La gara avrà una doppia valenza per il fatto che ospiterà anche il prestigioso trofeo monomarca GR Yaris Rally Cup, in sostituzione del Rally a Modena.