Hengeller a Minori in Costiera 

“Il grande libro della longevità” arriva a Minori con la sua autrice. Vira Carboni, conduttrice di Buongiorno Benessere!

Un grande parterre:

Ennio Cavaliere – Direttore di OtiumSPA –

Angelo Amato – Presidente del Consorzio di tutela Limone Costa d’Amalfi.

Michele Ruocco – ideatore e fondatore del Sentiero dei Limoni.

Il benessere del corpo guardando Ravello e abbracciando il Borgo di Minori, un Borgo che ha dimostrato l’impossibile divenuto possibile: arte nei vicoli, teatro ovunque!

“Tra la mitologia greca e il Terzo Millennio è passato un po di tempo e quindi la donna e il suo fulgore, le sue caratteristiche sono profondamente mutate.

Le donne oggi sono a capo delle Forze Armate Statunitensi”.

Lo ha affermato Giampiero Mughini, intervenendo a Minori, in Costiera Amalfitana alla ventiseiesima edizione di Gusta Minori, nel 2022 evento tutto dedicato alla donna ma anche al benessere.

Conclusasi la parte teatrale con il successo di “Femmene e mare” spettacolo a sei scene itineranti con la regia di Gerardo Buonocore, per la scena madre dedicata alla storia di una bambina di nome Aisha e per la seconda scena dedicata alla figura femminile nella narrazione della cultura classica napoletana e con la regia di Lucia Amato per la Terza scena sulla Donna – Oggetto, la quarta scena sull’accettazione della maternità e della gravidanza, per la quinta scena, dedicata alla figura femminile nella mitologia greca e la sesta itinerante invece che ha visto protagonisti i “galantuomini” pronti ad ammiccare qualsiasi donna, ora l’evento è incentrato sulla parte letteraria.

Mughini, nello scenario unico del Pontile di Minori, ha illustrato il suo libro: “Muggenheim. Quel che resta di una vita”.

E Sabato 10 Settembre, arriva a Minori “Il grande libro della longevità”, edito da Rai Libri e scritto dalla giornalista Vira Carbone, conduttrice di successo della trasmissione “Buongiorno benessere” in onda su Rai Uno.

L’evento è in programma, alle ore 20, dinanzi alla Basilica di Santa Trofimena in Piazza Cantilena. E sarà una vera immersione nel benessere tra limoni, arte e SPA ROMANA.

L’autrice dialogherà con la dottoressa Marina Ciaravolo, farmacista e giornalista.

Interverranno il sindaco Andre Reale, il direttore di OtiumSpA, Ennio Cavaliere, il presidente del Consorzio di tutela Limone Costa d’Amalfi, Angelo Amato e l’ideatore del “Sentiero dei limoni”, Michele Ruocco.

Scoprire e condividere i segreti per vivere il più a lungo possibile è l’esigenza di questo libro.

Medici e professori, ospiti di questo volume, condivideranno con i lettori parte delle loro conoscenze, guidandoli nella maniera più chiara e fruibile alla progressiva presa di coscienza che per avere un corpo sano occorre prendersi cura di ogni sua parte.

“Il grande libro della longevità”, ricco di consigli preziosi e facili da mettere in pratica, è perciò un volume che con semplicità e chiarezza prova a indicare la rotta per il benessere di chi lo legge.

Al termine dell’incontro, seguirà il concerto “Invadenze” di Lorenzo Hengeller, noto jazzista, che mescolerà col pianoforte le invadenze che coltiva nelle sue canzoni: il jazz nella canzone, lo swing nelle storie ” surreali “, il doppio senso dentro il senso unico della leggerezza.

Ospite della serata il maestro Gianfranco Campagnoli.