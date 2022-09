Grande successo per edizione festival Girovagando

La Quinta Stagione – Emergenza Clima, 25^ edizione del festival itinerante di arte in strada Girovagando,va in archivio tra gli applausi della gente, i sorrisi dei bambini, le piazze animate, vive e piene e nuove consapevolezza scoperte, ritrovate e consolidate.

“È stato un viaggio immersivo nel bruciante problema del cambiamento climatico. Gli spettacoli, i progetti musicali e i laboratori proposti nei comuni del Montiferru e a Sassari intendevano sensibilizzare e far riflettere sulle conseguenze del cambiamento climatico, non solo nel senso stretto del termine ma anche in termini sociali e di relazione umana.

Nelle giornate trascorse nel Montiferru abbiamo raccolto testimonianze legate alle conseguenze degli incendi, frutto della non curanza del territorio dovuta a leggi insensate. Micro climi distrutti, spazi in cui la natura era prima rigogliosa e rinfrescante mentre ora il territorio si presenta arido e spoglio.

E poi l’acqua della rete pubblica è diventata inutilizzabile per diverso tempo causa inquinamento delle falde acquifere per via della cenere prodotta dagli ingenti incendi.

Forse proprio questa esperienza così forte e vicina al vissuto della gente e del territorio, ha fatto sì che il tema del festival toccasse sino a fondo l’animo delle comunità in cui si è svolto ed è stato ospitato. Grande la partecipazione nel Montiferru sia agli spettacoli che ai laboratori sul riciclo proprio di quel legno lasciato nero dagli incendi.

I cinque comuni hanno accolto Girovagando con calore e curiosità, donando in cambio testimonianze preziose.

Al contempo il centro storico della città di Sassari si è invece trasformato in un palcoscenico a cielo aperto a 360° , con incursioni teatrali itineranti e spettacoli che hanno portato tanti cittadini a riscoprire strade, a vivere momenti di comunione e contatto persi in questi ultimi anni.

“Speriamo con questa venticinquesima edizione di aver piantato un piccolo seme e di aver dato degli stimoli per molti altri. Ci auguriamo di vedervi nuovamente liberi in strada per la prossima edizione del festival, con l’auspicio che da quel che è appena stato ciascuno di noi porti con sé la coscienza che noi tutti e tutte siamo parte del problema ma siamo anche della soluzione! Al prossimo Girovagando, nel 2023“.

Girovagando – La Quinta Stagione – Emergenza Clima è stato realizzato da Associazione Girovagando e Theatre en vol con il contributo dell’Unione dei Comuni del Montiferru e dell’Alto Campidano – nello specifico i Comuni di Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro e Sennariolo – con il contributo del Comune di Sassari, della Fondazione di Sardegna, della Regione Sardegna, Assessorato alla Cultura, e del Ministero della Cultura.

