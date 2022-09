Graduatorie Laore, il coro unanime di geometri, ingegneri e periti industriali: “Un paradosso: si bandiscono nuovi concorsi per figure già presenti in graduatorie attive”

Di seguito il comunicato stampa congiunto a firma dei presidenti dei comitati degli idonei dei concorsi di Laore nelle graduatorie dei geometri, degli ingegneri e dei periti elettrotecnici e Meccanici

“Siamo profondamente sorpresi e amareggiati nel constatare come diverse pubbliche

amministrazioni continuino a bandire concorsi per la selezione di personale anziché adottare soluzioni più consone a quei criteri di economicità cui tanto ci si dovrebbe conformare.

Lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi banditi da Laore è stata occasione per diversi proclami attraverso i quali più parti politiche si sono sbilanciate impegnandosi addirittura a portare a esaurimento le stesse. In tal senso è stata persino presentata in Consiglio Regionale l’interrogazione 1389/A e lo stesso Consiglio è stato più di una volta impegnato nel merito della questione.

Quello che ci lascia perplessi è osservare come l’ARES Sardegna, con la determinazione 2546 del 16 agosto scorso, abbia indetto concorsi per 4 geometri, 12 periti industriali e 19 ingegneri, disinteressandosi totalmente alle graduatorie ancora attive per le stesse figure professionali.

Maggiore efficienza ed economicità si sarebbero invece avute ricorrendo ad una preliminare manifestazione di interesse per gli idonei di dette graduatorie che, senza particolari costi aggiuntivi, avrebbe potuto garantire il raggiungimento degli scopi in tempi ben più rapidi.

E’ chiaro che qui nessuno degli idonei nelle nostre graduatorie pretenda di essere assunto, ma quello che non riusciamo a comprendere è come si possa continuare ad accettare la palese carenza di personale tecnico all’interno delle varie amministrazioni, dalle Aziende Sanitarie all’Arpas, dall’Ersu ad Aspal, Enas, AREA, Argea ecc. quando la soluzione del problema è dietro l’angolo.

E, cosa ancora più incredibile, non comprendiamo come mai, laddove si cerchi di porvi rimedio, si percorrono strade ben più lunghe ed ostiche di quelle a portata di mano”

I presidenti dei Comitati degli idonei nelle graduatorie

dei Geometri (Emanuela Corona)

degli Ingegneri (Stefano Onnis)

dei Periti Industriali (Massimiliano Roggio)

