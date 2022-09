GR Rally Cup: Cannavò-Rappa a bordo della Yaris Zerocento-HP Sport

Il penultimo atto della GR Yaris Rally Cup ha come palcoscenico la 43.ma edizione del Rally di Pistoia, gara di lunga tradizione e ultimo atto della Coppa Rally di VI zona che prende il posto dell’annullato rally di Modena

La gara toscana apre il rush finale. Il GR Yaris Rally Cup è aperto sia per ciò che concerne la classifica finale sia che per l’assegnazione dei vari premi in palio. Al via di una gara che si preannuncia molto avvincente ci sarà la coppia Cannavò-Rappa, determinata – a bordo della Yaris Zerocento-HP Sport – a sfruttare le strade toscane per fare un grande balzo in classifica generale.

Il Rally di Pistoia, prevede tre diverse prove speciali da ripetere due volte. La competizione scatterà sabato 1 ottobre con partenza alle 17.30 dal centro di Pistoia (e successiva disputa di due passaggi sulla prova speciale “Arcigliano” da Km 13,190 – una delle prove speciali che componevano la gara di Pistoia fino a qualche anno fa – proposta nella versione antioraria).

La gara prosegue domenica 2 ottobre con la disputa di altri due tratti cronometrati, anch’essi da percorrere due volte: la San Baronto (Km 6,460) con inizio prova sulla SP 9 appena fuori dall’abitato di Casalguidi e la piesse di Berso (Km 14,940). Quest’ultima, reintrodotta dall’edizione 2021, è la più lunga del rally ed è caratterizzata da un tracciato molto vario e guidato composto da salite e discese. L’arrivo finale è previsto alle 16.15, sempre in centro città.

