Girovagando 2022; artisti di strada animano il Montiferru

Girovagando compie 25 anni, guarda con apprensione e passione (nel contrastarlo applicando la sua arte) all’emergenza clima e dopo le prime tappe della sua edizione 2022 vissute nel territorio del Montiferru fra Cuglieri, Bonarcado, Sennariolo, Scano di Montiferro e ieri Santu Lussurgiu – tutti luoghi colpiti dagli incendi – si prepara a invadere pacificamente la città di Sassari con una serie di intensi e straordinari eventi in programma dall’8 all’11 settembre .

Si riparte da una confermata consapevolezza: la Cultura e l’arte giocano un ruolo fondamentale, insieme all’intero settore artistico-culturale, nella lotta alla crisi climatica. Perché? Perché capaci di attuare attenzione e amplificare il messaggio della società rispetto alle cause dei cambiamenti climatici e alle conseguenze disastrose che essi hanno per il pianeta Terra e per chi lo abita. L’arte si propone quindi come strumento di divulgazione e di cambiamento.

“Theatre en vol, compagnia di teatro urbano di Sassari, da oltre 30 anni lavora nella convinzione che il teatro abbia proprio questo compito. Proprio per questo Girovagando 2022 “La quinta stagione – Emergenza clima” – grazie alla collaborazione di altre organizzazioni ed Enti con cui condivide stesso spirito e obiettivi – sarà come un viaggio immersivo nel bruciante problema del cambiamento climatico affrontato attraverso il linguaggio del Climate Change Theatre Action.

“I cambiamenti climatici sono già in atto con conseguente aumento del rischio legato a eventi meteorologici e climatici estremi. Gli effetti variano in base a regioni e località: in combinazione con gravi siccità e ondate di calore in Sardegna si scatenano incendi come nel Montiferru o terribili alluvioni come a Bitti“.

Così, al termine del percorso itinerante nel territorio del Montiferru Girovagando approda a Sassari, dall’8 all’11 settembre: il festival abiterà il centro storico con 16 interventi (spettacoli, incursioni teatrali, performance itineranti, installazioni artistiche, concerti e laboratori per adulti e bambini), parlerà di resilienza e sostenibilità ai cambiamenti climatici in aree urbane; la socialità verrà inoltre incentivata con momenti di mindful eating durante i quali i partecipanti vivranno il rito del mangiare collettivo, prediligendo la qualità degli alimenti locali garantiti dal produttore nella loro genuinità.

Protagonisti della parentesi sassarese saranno Antagon TheaterAKTion, Baro Drom Orkestar, Shedan Theater, Maimé, Orquesta ReuSónica, Theatre en vol/Céline Brynart e Circosottovuoto. “Ritorno al pianeta. L’avventura ecologica dai Neanderthal alla pandemia” è invece il libro di Pierluigi Adami (Bordeauxedizioni, 2021) che In collaborazione con Libreria Koinè e BirrAjò sarà presentatore corso delle tappe sassaresi del festival. A dialogare con l’autore saranno Giovanni Salis (attivista ambiente e diritti civili) e Lorenzo Tecleme (Fridays for Future Sassari); moderazione affidata a Claudia Soggiu (Theatre en vol).

Il Festival è sostenuto e finanziato da Fondazione di Sardegna, MIC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Unione dei Comuni del Montiferru (Comune di Cuglieri, Comune di Scano di Montiferro, Comune di Bonarcado, Comune di Santu Lussurgiu), Comune di Sassari, Sassari Estate 2022.

IL CALENDARIO

SASSARI 8-11 SETTEMBRE

8 settembre

H 20 da largo Castello – corso Vittorio Emanuele – piazza Santa Caterina

Antagon TheaterAKTion

incursione collettiva sul tema del cambiamento climatico (risultato del laboratorio)

H 21 Piazza Santa Caterina

Baro Drom Orkestar

Musiche dal mondo

9 settembre

H 19 largo Sisini – via Arborea – piazza del Rosario – via Luzzati – piazza Azuni

Shedan Theater

Steamplant Movement – incursioni teatrali

H 21 piazza Duomo

Maimé

Circo Teatro, Wake-Up!

H 22 piazza d’Italia

Antagon TheaterAKTion

KLIMA X, performance di teatro fisico, danza contemporanea e musica dal vivo

10 settembre

H 11 Emiciclo Garibaldi / largo Castello

Antagon TheaterAKTion

Corpus Mundi – incursione teatrale

H 12 via Turritana – via Università – largo Cavallotti – piazza Azuni – piazza Nazario Sauro

Shedan Theater

Steamplant Movement – incursioni teatrali

H 18 piazza Duomo

Orquesta ReuSónica

Esito laboratorio di musica con strumenti realizzati con materiali di recupero

18.30 piazza Tola

Theatre en vol/Céline Brynart

Ginette et son monde

H 19 piazza Tola – via Cesare Battisti – corso Vittorio Emanuele – via Santa Caterina – piazza del Comune

Shedan Theater

Steamplant Movement – spettacolo itinerante

H 21 piazza Duomo

Orquesta ReuSónica

Música de l’Insolito

H 22 piazza Duomo

Antagon TheaterAKTion

Corpus Mundi

11 settembre

18 piazza Duomo

Theatre en vol/Céline Brynart

Ginette et son monde, spettacolo clownesco

H 19 piazza Santa Caterina

Presentazione del volume “Ritorno al pianeta. L’avventura ecologica dai Neanderthal alla pandemia” di Pierluigi Adami

H 21 piazza Santa Caterina

Circosottovuoto

Che coppia!, spettacolo comico di danza acrobatica a terra e in aria al tessuto e al palo cinese

H 22 piazza Duomo

Theatre en vol

Il grande spettacolo della fine del mondo, performance teatrale

Il Festival Internazionale di Arte in Strada GIROVAGANDO è realizzato dall’Associazione Girovagando con la direzione artistica di Theatre en vol, con il contributo della Fondazione di Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, del Ministero della Cultura e il contributo e il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, dei Comuni di Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro e Sennariolo, e del Comune di Sassari. Sponsor tecnico Corsica Sardinia Ferries. Si ringraziano il Camping Golfo dell’Asinara Resort, DaMa Service di Maurizio Dachena, Vini Pala, l’Erboristeria Pinna Nossai, le Aziende Agricole Giuseppe Brozzu e Truvinittu e l’AGCI Provincia di Sassari per il loro sostegno e tutti gli artisti e i collaboratori che con la loro passione e la loro arte contribuiscono a rigenerare gli spazi pubblici, e infine tutti i cittadini che con la loro partecipazione testimoniano l’importanza della cultura e contribuiscono alla vita del festival.

Consulenza audio e luci: Grandi Luci di Tony Grandi; Marcello D’Agostino; documentazione fotografica e video: Giovanni Porcu; grafica: Margherita Sechi; ufficio stampa: Giovanni Dessole; social media manager: Viviana Zanazzi; assistenza organizzativa e amministrativa: Claudia Soggiu; assistenza logistica: Camilla Piredda.

“Ritorno al pianeta. L’avventura ecologica dai Neanderthal alla pandemia”

L’evoluzione della specie umana ha coinciso da sempre con l’alterazione del suo delicato equilibrio con la natura e oggi l’uomo sconta tutte le conseguenze di uno sviluppo insano e ormai totalmente insostenibile. Il saggio è strutturato in due parti. Nella prima ‘Il pianeta ammalato’ vengono analizzati i ‘mali’ ambientali, socio-economici e culturali del pianeta che hanno condotto alla crisi climatica e favorito la diffusione del Coronavirus. Nella seconda parte ‘Verso un mondo migliore’ vengono analizzate ventuno pratiche per una ‘buona rinascita’, definendo un percorso di cura dei mali del pianeta composto sia da scelte coraggiose a livello politico globale, sia da buone pratiche e revisioni degli stili individuali, «perché il finale di questo libro, cioè del nostro pianeta, è ancora da scrivere». L’autore lancia una speranza: siamo noi a poter determinare il cambio di direzione dello sviluppo del mondo. Siamo noi a poter attuare la rivoluzione ‘green’ per un mondo sostenibile.

Baro Drom Orkestar

MUSICHE DAL MONDO

Con più di 400 concerti in Europa, tra festival, teatri e club, con tre dischi all’attivo e tantissime collaborazioni la Baro Drom è una delle più belle realtà nel panorama della World Music. Il quartetto fiorentino nato con la passione per le ritmiche infuocate dell’Est Europa e per le melodie del Sud Italia, ha negli anni sviluppato un proprio linguaggio originale. Nelle nuove composizioni dell’Orkestar si possono ritrovare sonorità brasiliane, echi di musica mongola e ritmiche africane sapientemente amalgamate. La sezione ritmica composta da Contrabasso elettrico e Batteria “modificata” sostiene i virtuosismi del violino e della fisarmonica che giocano ad oscillare tra tradizione e sperimentazione con effetti, filtri e acrobazie sonore per un concerto da ascoltare e ballare dalla prima all’ultima nota. Elena Mirandola, violino – Gabriele Pozzolini, batteria e percussioni – Michele Staino, basso – Modestino Musico, fisarmonica e sintetizzatore.

Compagnia Antagon TheaterAKTion

La compagnia internazionale di teatro e danza proveniente da 9 nazioni diverse con base a Francoforte sul Meno (Germania) è stata fondata nel 1990. Presenta al festival Girovagando due produzioni di grande impatto visivo e emotivo. La compagnia che ha calcato le strade del mondo con i suoi spettacoli crea un linguaggio corporeo e vocale intenso attraverso l’uso di trampoli, il teatro danza, la musica dal vivo e l’improvvisazione per risvegliare i sensi e le coscienze degli spettatori con l’obiettivo di ricordare alle persone che la speranza di creare un mondo migliore non può essere trovata attraverso la tecnologia, ma attraverso il cuore umano.

KLIMA X

KlimaX, la più recente produzione di Antagon TheaterAKtion affronta in maniera dirompente le tematiche del clima sociale attuale, i quesiti impellenti della cura della terra e del nostro rapporto con la natura. Teatro fisico, danza contemporanea, figure affascinanti su trampoli e musica dal vivo contribuiscono alla creazione di immagini universali che vanno dalla caduta al risollevarsi, dalla lotta al coltivare la speranza per superare le difficoltà attraverso una ricerca comune responsabile. Darà luogo anche alla walkact inserita nel programma.

CORPUS MUNDI

Con il suo lavoro “Corpus Mundi” la danzatrice, attrice e artista performativa Bárbara Luci Carvalho esplora artisticamente i movimenti del proprio corpo definendolo come patria, cultura, famiglia e tradizione allo stesso tempo. La sua danza è da intendersi come un racconto autobiografico che trascende i confini delle barriere geografiche ed estetiche. La pièce teatrale di danza Corpus Mundi decostruisce le esperienze di razzismo e le trasforma in emancipazione collettiva. Attraverso la sua performance, l’artista trasmette intimamente i mondi, le esperienze e le lotte che ha vissuto come donna di origine afrobrasiliana.

Compagnia Maimé Circo Teatro

Fondata da Marcella Meloni, che formatasi nelle arti del circo contemporaneo, danza, clown e di strada in Italia e all’estero, presenta nel 2021 il suo spettacolo in solo Wake-Up! con la regia di Maurizio Giordo.

WAKE-UP!

Lo spettacolo esorta al risveglio, al cambiamento e alla continua sfida dei propri limiti, all’interno di un percorso di crescita che porterà a guardare sé stessi da una diversa prospettiva. Rosa è per eccellenza il colore della femminilità, ma è anche il nome della protagonista che vive all’interno di questa storia, una donna sola alla quale viene richiesto l’impossibile dalla società: essere sempre alla moda, profumata, felice, bella, perfetta e con una casa impeccabile. Questa donna ci trasporterà nel suo mondo magico fatto di oggetti che si animano, borotalco, vestititi, tutù e personaggi frutto della sua immaginazione, che lei farà vivere per sentirsi meno sola. La sua vita quotidiana e le sue proiezioni ci sveleranno la profonda isteria di questo personaggio, ossessionato dalla pulizia e dalla compulsiva ricerca della perfezione. La solitudine e le sue manie la porteranno ad impazzire. Riuscirà Rosa a superare le paure, andare oltre gli stereotipi e finalmente accettarsi nelle sue imperfezioni? L’artista integra le abilità personali (senso del ritmo, manipolazione d’oggetto, dissociazione) e le discipline circensi (verticali, giocoleria con palline e hula-hoop), al clown e al teatro fisico, creando uno stile espressivo autentico e contemporaneo, all’interno di una drammaturgia che affronta i temi della solitudine, degli stereotipi femminili e dell’accettazione di sé.

Theatre en vol

La storica compagnia internazionale con base a Sassari ha una esperienza oltre trentennale in teatro per spazi aperti e in strada e nella realizzazione di festival di arte in strada e progetti di promozione territoriale propone due spettacoli che maniera completamente diversa trattano il tema del cambiamento climatico oltre allo spettacolo per persone da 0 a 100 anni sulla capacità di lasciarsi andare al gioco.

GINETTE ET SON MONDE

Timida, ma determinata, maldestra ma a volte disinvolta, Ginette vi porta nel suo onirico mondo solitario. Un mondo dove a volte la solitudine fa prendere vita agli oggetti, grandi e piccoli, che poi diventano i tuoi interlocutori, ti parlano di te, si scontrano con te, giocano con te. E ti invitano a stare al gioco e a lasciarti andare. Un distillato di innocente poesia, una comicità semplice e sensibile al respiro del pubblico. Il tutto senza neanche una parola. Musica lieve e cuor leggero. “Ginette et son monde” è una occasione per scoprire l’universo poetico clownesco di Céline Brynart, fatto di gioco teatrale, manipolazione di oggetti, elementi di acrobatica e di danza. Adatto per un pubblico da 0 a 100 anni.

IL GRANDE SPETTACOLO DELLA FINE DEL MONDO

Lo spettacolo affronta la questione del cambiamento climatico, dell’inquinamento e dello sfruttamento smisurato delle risorse naturali del nostro pianeta da parte dell’essere umano, che ha dato vita ad un annoso dibattito animato da fake news e protocolli non rispettati, da suggestioni apocalittiche e contestualmente dall’effettivo disinteresse da parte degli individui. Negli ultimi anni queste posizioni hanno generato anche una dialettica generazionale, un conflitto spesso anche dai termini duri tra la classe dirigente e i più giovani. La nostra ricerca teatrale da anni affronta e si confronta con queste tematiche, ma ora, in questo preciso momento storico, l’urgenza di indagare attraverso l’arte queste questioni si è palesata in maniera più forte e concreta. Siamo convinti che il teatro, più di qualsiasi altro strumento, attraverso la sua forza evocativa e insieme trasformativa, sia capace di generare punti di vista nuovi e più vicini alle sensibilità e ai linguaggi giovanili, persuasi che, grazie alla qualità del prodotto artistico, possa essere volano di una visione nuova e più partecipata alle tematiche a cui ci riferiamo. La performance affronta in maniera tragicomica, ironica e grottesca il tema del cambiamento climatico in una interpretazione originale del conflitto tra chi passa su questa terra con pesantezza e noncuranza e chi la celebra e la cura come madre terra, lasciando ampio spazio alle tante sfumature intermedie del genere umano.

Compagnia Shedan Theater

La compagnia di teatro in strada nata a Sassari si è specializzata negli anni in spettacoli che includono le tecniche della manipolazione del fuoco, dell’uso teatrale dei trampoli e quelle di circo teatro.

STEAMPLANT MOVEMENT,

Sheila Suozzi, Daniele Migheli, Alice Friggia. Ludovica Soro e Matteo Ruzzu, è una parata-spettacolo surreale dove si fonde l’interazione col pubblico, le clownerie, la musica, la macchinazione, le maschere e il teatro. Cosa cercano Quattro personaggi folli sopravvissuti all’Apocalisse? Marciano nelle città alla ricerca della speranza, la speranza intesa come vita, la vita intesa come pianta, la pianta intesa come seme. L’intento sfocia nella ricostruzione di un nuovo mondo, di una civiltà umana in armonia col pianeta, un pianeta ormai inaridito e plagiato dalle guerre e dallo sfruttamento di esso da parte dell’uomo. Trovando l’ultima pianta rimasta in grado di generare semi, i personaggi di SteamPlant Movement, vogliono lasciare al pubblico uno spunto di riflessione. Uno specchio dove potersi osservare e forse iniziare ad attuare un cambiamento di coscienza.

CircoSottoVuoto

La compagnia di Torino di circo contemporaneo e teatro di strada nasce nel 2010, partecipando in tutta Europa partecipando a festival e rassegne. Attualmente oltre ai fondatori Eva Lunardi e Andrea Caldato fa parte dello spettacolo il piccolo acrobata Kenzo.

CHE COPPIA!

Lo spettacolo comico di danza acrobatica a terra e in aria al tessuto e al palo cinese ruota intorno a due personaggi: Rotty, una donna odiosamente austera e André, tipico tamarro suo fedele compagno, che si scambieranno affettuosi baci e sberle tra acrobazie in aria e non. Rotty cercherà fino alla fine di proporre al pubblico uno spettacolo poetico ed elegante, mentre André ingenuamente, rovinerà il tutto scivolando ripetutamente in cadute di stile dal gusto decisamente troppo “terra terra”. Se sarete fortunati potrete assistere anche alle simpatiche acrobazie del loro bambino a tratti dolce ed educato e a tratti molto “Rock And Roll”!

Lo scopo dello spettacolo è quello di parlare al pubblico di qualsiasi genere e età in modo universale, attraverso lo stupore e la suspense che riescono a creare i movimenti acrobatici a 6 metri di altezza.

ORT

Orquesta ReuSónica Trio, proveniente da Barcellona, è un eclettico ensemble di world-jazz, specializzato nel fare musica attraverso il riuso creativo dei rifiuti.

Música de l’Insolito

Lo spettacolo Música de l’Insolito (selezionato tra i 14 consigliati nel “Cuaderno de la Música 2021” di REDESCENA, la rete dei teatri di Spagna) offre un’esperienza unica, combinando musica e racconti che sensibilizzano il pubblico su sostenibilità ed ecologia esprimendo grande qualità musicale e performativa. Il collettivo di musicisti diretti da Rocco Papia, che porta in scena la quantità di strumenti di un’orchestra, si presenta sempre in trio: Rocco Papia – corde ReuSóniche, voce. Xavi Lozano – fiati ReuSónici. Antonio Sánchez Barranco – percussioni ReuSóniche

I LABORATORI DI SENSIBILIZZAZIONE

Antagon TheaterAKTion

Future Bodies – Il clima, il mondo e tutti noi

Laboratorio teatrale sul tema del cambiamento climatico

Crisi climatica significa anche crisi umana: fenomeni estremi che si ripercuotono sulla natura e sulle persone che la abitano costringendole anche a migrare e fuggire da luoghi resi inospitali, da zone dove la terra non è più fertile. Come si rappresenta tutto ciò? In questo workshop esploreremo le possibilità che il teatro e le arti performative offrono per rappresentare e far riflettere su questi temi con un linguaggio universale e non verbale. Usando tecniche di movimento, improvvisazione, teatro fisico e teatro danza lavoreremo con diverse qualità espressive intono a questo tema, esplorandone le possibilità estetiche e comunicative. Il laboratorio è rivolto a persone a partire dai 16 anni con o senza esperienza teatrale per un massimo di 20 partecipanti. Dal 6 al 8 settembre 2022, dalle 16 – 20. Iscrizioni: 349 802 4059

Orchestra RIUSOnica

Nuovi suoni, per un Mondo Nuovo!

“Tutti i suoni possono oggi entrare a far parte del territorio, del dominio della musica. Ecco la nuova orchestra: l’universo sonoro! Ed ecco i suoi nuovi musicisti: chiunque e qualsiasi cosa sappiano emettere un suono”. cit. R.M. Shafer “Il paesaggio sonoro”, 1977. Chi l’ha detto che per suonare bisogna per forza comprarsi uno strumento musicale?! Noi ce lo costruiremo da soli e lo faremo ri-usando materiali che normalmente consideriamo rifiuti e formeremo così L’Orchestra RIUSOnica per fare Nuovi suoni, per un Mondo Nuovo!! L’Orchestra RIUSOnica ha coinvolto ad oggi più di 2.500 bambini e famiglie in Italia e Spagna. L’Orchestra RIUSOnica è un laboratorio ludico-creativo di costruzione strumenti musicali con materiali di riciclo rivolto a un massimo di 20 partecipanti di età 6-99 anni. Il 9 e 10 settembre 2022 dalle 15.30 alle ore 18. Iscrizioni: 349 802 4059.

La Tribù

L’associazione culturale attiva nel centro storico, crea spazi ed esperienze creative per le famiglie a Sassari, proponendo un approccio flessibile, partecipativo volto alla creatività e all’arte come processo condiviso. A Girovagando propone un laboratorio sull’uso creativo di materiali di recupero.

OCEAN CALLING – IL MARE CHIAMA

I nostri mari stanno chiamando e hanno un messaggio per noi: la nostra plastica li sta invadendo! In questo progetto artistico collaborativo, aperto a tutti, costruirete un’installazione colorata e fantasiosa, un mondo sottomarino, utilizzando materiali riciclati – tappi di bottiglia, sacchetti di plastica, vasetti e altro – proprio con ciò che sta uccidendo gli oceani per crearne uno nuovo. I partecipanti potranno anche inviare messaggi al mare, con telefoni di latta e spago costruiti all’interno dell’installazione (con materiali di riciclo, come il resto!). Il laboratorio è rivolto a bambini, ragazzi e adulti. Il 10 e 11 settembre 2022 dalle 16.30 alle ore 18.30. Iscrizioni: 349 802 4059