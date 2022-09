Giornate Europee del Patrimonio settembre 2022

Giornate Europee del Patrimonio 24-25 settembre 2022

Sabato 24 e domenica 25 settembre in Italia si celebrerà la più importante manifestazione culturale d’Europa: le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days). La tematica scelta dal Consiglio d’Europa per questa edizione, “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”, è di stretta attualità.

Essa propone una riflessione sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio e, allo stesso tempo, su come anche questo possa contribuire ad una maggiore sostenibilità da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, anche in funzione del raggiungimento degli specifici obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

advertisement

Una tematica condivisa dal Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia che ha posto al centro dei suoi progetti il patrimonio culturale come risorsa vitale per lo sviluppo socio-economico del territorio, in grado di contribuire in modo significativo alla costruzione di società più eco-sostenibili e più inclusive.

In occasione dell’evento verrà offerta una visita guidata al Museo Naturalistico del Territorio “Giovanni Pusceddu” e a tre importanti siti archeologici: la Tomba dei giganti Su Cuaddu de Nixias (Lunamatrona), Tomba dei giganti Sa Domu de s’Orcu (Siddi) e la Tomba dei giganti Sa Sedda de Sa Caudela (Collinas).

Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria entro il 22 settembre.

Coloro che non parteciperanno alla visita presso i siti archeologici sopra indicati potranno comunque visitare gratuitamente le collezioni permanenti del Museo.

Orari apertura del Museo dal lunedì alla domenica: dalle 9 alle 19* (orario continuato)

la biglietteria chiude un’ora prima.

Info e prenotazioni: