Giornata Nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti: domenica 18 settembre in programma la XXXIV edizione

Domenica 18 settembre torna la Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti (XXXIV edizione)

La Giornata è una domenica di sensibilizzazione che richiama l’attenzione sulla missione dei sacerdoti, sulla loro opera e sulle offerte che sono dedicate al loro sostentamento.

Tra i 33mila preti diocesani italiani segnaliamo in Sardegna Don Roberto Dessolis – parroco della Beata Maria Gabriella di Nuoro, costruttore di relazioni tra i giovani e vicedirettore della Caritas diocesana – che guida i ragazzi nella costruzione di relazioni attraverso l’ascolto, il confronto e la riappropriazione degli spazi di socialità.

Il Don è promotore del progetto di educazione digitale “Tik Tok”, realizzato dalla Caritas diocesana di Nuoro, nato l’anno scorso su richiesta di numerose famiglie che stavano osservando gli effetti negativi della pandemia da Covid 19 su bambini e adolescenti, già denunciati dai pediatri italiani: abuso di tecnologie, fenomeni di iper-connessione e di dipendenza patologica dai dispositivi, fino ad arrivare ad alcuni casi di hikikomori (sarebbero 100mila in Italia secondo stime non ufficiali) scoperti anche nella diocesi di Nuoro.

La storia di Don Roberto e della sua comunità è al centro di un video che si può fruire (nonchè condividere) sul canale YouTube “Uniti nel dono” al seguente link: https://youtu.be/LBBUDHqpVuU

Nel sito www.unitineldono.it vengono fornite tutte le informazioni utili per le donazioni ed è presente una sezione, “Le storie”, dedicata alle testimonianze dei sacerdoti.

Per ulteriori informazioni riguardo la XXXIV Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti, le attività promosse dalla Diocesi di Nuoro e dal già citato Don Roberto Dessolis e le modalità per fare un’Offerta per il sostentamento dei sacerdoti, potete fruire del seguente documento: Uniti nel dono – Giornata Nazionale 18 settembre 2022