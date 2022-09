Giornata dello Sport Paulilatino 

“La passione che unisce”. È il titolo della prima edizione della “Giornata dello sport”, in programma domenica 2 ottobre a Paulilatino, con campioni affermati e tanti giovani all’insegna dell’inclusione e della promozione sportiva.

“L’appuntamento vuole essere un banco di prova per tutti, bambini, giovani e adulti – evidenzia il Sindaco Domenico Gallus -.

Sarà una grande festa dello sport, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e da quello allo Sport del Comune di Paulilatino e dal Tennistavolo 2014 Paulilatino, dove grandi nomi dello sport isolano, a cominciare da Mario Brugnera, per proseguire con Emanuele Liuzzi, Giorgia Speciale e Stefano Oppo, saranno i testimonial a cui sarà affidato il compito di fare da esempi per chi oggi si affaccia alla pratica sportiva.

“Lo spirito della Giornata è incentivare il rispetto reciproco per combattere gli stereotipi di genere, promuovendo l’inclusione della diversità e l’amore per il gioco” conclude Antonella Casula.

“Lo scopo dell’iniziativa, come vuole simboleggiare anche il logo, studiato appositamente per l’evento dallo studio grafico di Mariano Cuccuru di Borore, è promuovere, attraverso lo sport, potente mezzo di inclusione e di aggregazione sociale, il benessere psicofisico e l’educazione – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Antonella Casula – .

L’evento è promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport del Comune di Paulilatino e dall’ADS Tennistavolo 2014 ed è supportato, oltre che dal segretario provinciale del SILP Daniele Rocchi, dal Banco di Sardegna e dalla Fondazione Dinamo ed inoltre, dalle associazioni paulesi impegnate per offrire supporto logistico e punti ristoro:

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, presso il Campo Sportivo di Via Roma, l’Atletico Cagliari Calcio si confronterà con la Tharros e l’Othoca.

La “Giornata dello sport” chiamerà a raccolta numerose associazioni sportive e protagonisti di tutte le età, coinvolgendo i partecipanti nelle dimostrazioni delle varie discipline sportive guidate dagli istruttori di OMA Abbasanta, Folgore Boxe, Biakravmaga, Azzurra Basket, Crossfit Costa Ovest e Circolo Scherma di Oristano, Guilcer Team e Mazzones di Norbello, Dragon fly e Basket e Ghilarza, Group Cycling Sardegna, Guilcer Sport.it. Aerial Mi two ma, Sirbons Football Americano.

Una novità assoluta per Paulilatino e per il territorio sarà la presenza della squadra di calcio integrato dei Fenicotteri che si confronterà con l’Alghero Calcio Femminile, mostrando sul campo il talento e la potenza dell’unione di due universi, quello maschile e quello femminile.

La manifestazione sarà arricchita dalla presenza dei campioni delle Fiamme oro della Polizia: Emanuele Liuzzi, canottiere italiano che nel 2016 ha partecipato ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro e nel 2021 ha fatto parte dell’equipaggio del team Luna Rossa Prada.

Giorgia Speciale velista, prima atleta ad essere andata a podio in tutte e sei le edizioni del Mondiale a cui ha partecipato, ottenendo due medaglie d’argento e quattro medaglie d’oro tra under 15 e under 17.

E dall’atleta del Gruppo sportivo dei carabinieri Stefano Oppo, campione mondiale Under-23 nel quattro senza e successivamente vince la medaglia d’oro ai mondiali di Chungju nell’8 pesi leggeri.

La giornata si articolerà in due fasi.

La mattina, a partire dalle 9, in Piazza Rinascita sarà possibile seguire un percorso sportivo, pratico-dimostrativo. Nel pomeriggio, dalle 15, al Campo sportivo di Paulilatino, le gare non competitive.