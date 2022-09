Elezioni politiche 2022, Giordano (Ugl):”Auguri ai parlamentari neo eletti”.

“Le elezioni politiche 2022 per la Basilicata hanno fatto registrare che Matera non sarà rappresentata nel prossimo Parlamento e questa sicuramente non è una buona notizia.

L’auspicio ora è che questo territorio possa trovare un riferimento strategico capace di destinare concretamente la massima attenzione istituzionale nazionale possibile specialmente per il mondo del lavoro, tema a noi molto caro.

Urge la necessità di aprire un confronto sui temi del lavoro, dello spopolamento territoriale della nostra provincia e del precariato lavorativo e sociale dove si possano improntare necessariamente le riflessioni e denunce di tanti giovani che quotidianamente si incontrano per strada ed esternano le innumerevoli difficoltà di rimanere in Basilicata per via del lavoro che non c’è e del basso livello infrastrutturale”

viene sottolineata da Pino Giordano dell’Ugl Matera attraverso una nota.