Giagoni (Lega): “Titolarità demanio marittimo venga trasferita alla Sardegna”

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Dario Giagoni, Segretario regionale Lega Sardegna per Salvini Premier e candidato al collegio uninominale Camera Nord Sardegna

“Demanio marittimo: la proprietà dovrebbe essere trasferita dallo Stato alla Regione come già avvenuto in Sicilia e Friuli Venezia Giulia!

Nel 2019 abbiamo depositato in Consiglio Regionale una proposta di legge nazionale con la quale ci si poneva l’obiettivo di modificare l’articolo 14, comma 1, dello Statuto sardo.

La Sardegna è l’unica tra le regioni a statuto speciale a non avere titolarità sul demanio marittimo, trasferendo nella quasi totalità gli introiti allo Stato.

Con il trasferimento del demanio marittimo alla Regione potremmo garantire maggiori entrate alla Sardegna; si potrebbe intervenire concretamente per valorizzare il territorio, per lo sviluppo delle zone costiere, dei servizi e del turismo balneare rivendicando una volta per tutte le prerogative e le competenze della regione e della sua autonomia.

Questo è uno dei tanti temi che porterò all’attenzione del governo centrale qualora eletto in Parlamento, questo è uno dei tanti motivi per i quali chiederemo di votare Lega il 25 settembre!”