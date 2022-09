Gal Sinis promuove il Festival della Bottarga

Sta per prendere il via la prima edizione open air del Festival della Bottarga organizzata dal Comune di Cabras con il contributo della Fondazione di Sardegna, la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, il Gal Sinis, il Flag Pescando, Slow Food e con la collaborazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il 10 e l’11 settembre a partire dalle 18:30 l’ampia piazza Don Sturzo accoglierà l’AREA EXPO, una mostra mercato organizzata dal GAL Sinis che ha l’obiettivo di promuovere le eccellenze identitarie del territorio del Sinis e che si inserisce perfettamente nell’ambito dell’Azione “ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE” della “DMO Sinis – “Azioni di Sistema” – presente nel Piano di Azione del GAL.

Nel corso del Festival i visitatori potranno aggirarsi tra gli stand assaporando un ampio ventaglio di proposte enogastronomiche che spaziano dal settore vitivinicolo alle filiere del grano, dell’olio, dell’ortofrutta, del riso e della pesca. Sono numerose le aziende del territorio del Sinis che hanno aderito all’iniziativa: Azienda Vinicola Attilio Contini S.P.A., Oleificio Giovanni Matteo Corrias, Società Agricola Tenute Evaristiano, Azienda Falchi s.s. Agricola, Società Agricola I Ferrari di Giovanni Ferrari & C. s.s., Manunza Massimo, Nuovo Consorzio Coop. Pontis Soc. Coop., Sa Marigosa Società Consortile ARL, Lavanda di Elvio, Sardo Sole (Filiera del grano duro coltivato e trasformato in sardegna), Sinis Agricola Consorzio Terre dei Giganti Soc. Coop., SPANU GIOVANNI & C. snc, e Tharros Pesca di Pino Spanu.

“Quando parliamo di Festival della bottarga parliamo di un prodotto che trascina con sé diverse filiere produttive agricole di grande importanza per Cabras e per tutto il territorio dell’oristanese” afferma il sindaco di Cabras, Andrea Abis, che aggiunge: “Questo Festival si fa dunque portavoce di qualità e innovazione all’interno di un contesto territoriale ricco di proposte nel settore produttivo ed enogastronomico, ma anche culturale e paesaggistico”.

Per promuovere la “Destinazione Sinis”, domenica 10 agosto alle ore 18:00, presso le cantine Contini, il GAL Sinis terrà il convegno: “Destinazione Sinis, paniere dei prodotti e filiere produttive – ruolo del GAL” che vedrà la presenza della Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu, Direttrice del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale.

Il Presidente Alessandro Murana sottolinea che iniziative di questo genere sono una leva essenziale, trasversale e strategica nell’aprirsi alla collaborazione con le principali realtà istituzionali del territorio ma anche e soprattutto nel riallacciare i rapporti con i cittadini e il mondo delle imprese.

“La presenza del GAL Sinis al Festival sancisce il passaggio dalla teoria alla pratica, a dimostrazione di come le azioni chiave descritte nel nostro Piano di Azione si concretizzano effettivamente grazie ad uno scrupoloso e attento lavoro di advocacy da parte del GAL che in questi anni si è adoperato per rafforzare le sinergie tra le realtà locali e le istituzioni”