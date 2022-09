Franco Mannoni premiato al Premio Semeria

Franco Mannoni Il bel viaggio

Dopo il successo di Se ascolti il vento e Il campo degli asfodeli, Franco Mannoni viaggia tra presente e passato, con una serie di racconti in cui analizza il “bel” viaggio di ogni esistenza Ispirati a fatti, vicende e luoghi differenti, la raccolta di racconti Il bel viaggio è una esaustiva scorribanda nel mondo dell’autore, che sottopone il lettore e se stesso a una serie di interrogativi e approfondimenti esistenziali, apparentemente senza un filo logico.

Sul solco della memoria, della rievocazione, sospinta da un fatto di cronaca o da un momento di suggestione emotiva, ogni singola narrazione è un contenitore di molteplici aspetti e significati attinti dal quotidiano e dal ricordo, dall’analisi asciutta e priva di fronzoli di quel che siamo stati e di quel che siamo oggi. Franco Mannoni, da buon affabulatore, ci consegna un’antologia ricca di spunti senza la pretesa di voler insegnare niente a nessuno, con il solo scopo di intrattenerci piacevolmente.

Franco Mannoni è nato nel 1938 e vive a Cagliari. Per molti anni ha praticato un’intensa attività politica, ricoprendo ruoli di rilievo. Come pubblicista, ha raccolto saggi e interventi nel volume Disincanto e Speranza (Edizioni Rosa Rossa, 2008). Ha collaborato e collabora per diverse pubblicazioni e riviste. Con Arkadia Editore ha pubblicato i romanzi Se ascolti il vento (2016), esordio nella narrativa, cui ha fatto seguito Il campo degli asfodeli (2019), entrambi con premiati dal successo di pubblico e critica.

