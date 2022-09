Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga informa

Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga si prepara per informare altre 1000 persone

Le inesauribili energie dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga continuano a far sentire la voce della prevenzione:

pronti per i primi 4 giorni della nuova settimana oltre 1000 opuscoli informativi per far si che i nostri ragazzi sappiano a cosa possono trovarsi di fronte se assumono droga.

Cagliari, Villamar, Oristano, Nuoro e Palau sono le piazze scelte per diffondere queste la verità sulla droga tra lunedì 19 e giovedì 22.

Materiale informativo

Il materiale informativo sta diventando davvero popolare e sono tante le occasioni in cui, specialmente i giovani, dicono ai volontari di averli visti, letti, ricevuti, talvolta nelle conferenze che hanno sentito nella scuola che frequentavano.

Molti sono rimasti lontani dalla droga grazie al fatto di aver appreso ciò che tratta questo materiale informativo.

Molto spesso nel sentire le notizie ci scappa di dire che le persone non imparano mai dagli errori degli altri.

Non sempre questo è vero per quanto ci siano quelli che credono di rimanere sempre immuni ai drammi a prescindere da quanto vadano a cercarseli.

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”

disse L. Ron Hubbard.

La prevenzione è ciò che fa comprendere ai ragazzi quanto e come la droga possa davvero distruggere la cultura.

Cultura intesa in qualunque suo senso, sia strettamente parlando di ciò che i consumatori possono perdere in termini di capacita di apprendere, sia in senso più allargato riferendoci agli usi e costumi.

In molte occasioni infatti i ragazzi sperimentano la droga perché altri conoscenti lo fanno e si ritrovano immersi in uno stomaco pronto a rigettare qualsiasi cosa indigesta della vita.

La vita libera dalla droga lascia nelle mani di ognuno di noi la possibilità di vivere il bello e il brutto della vita essendone sempre consapevoli, la droga distrugge questa possibilità rendendola nulla.