Fondazione Berlinguer: “In via Emilia – autrici e autori per capire il presente”

Nuovo appuntamento con la rassegna In via Emilia – Libri, autori e autrici per capire il presente, organizzata dalla Fondazione Berlinguer nella storica sede di via Emilia 39 a Cagliari. Domani, venerdì 30 settembre a partire dalle 18,00, Flavio Soriga e Luciano Marrocu saranno protagonisti di un incontro dal titolo Una storia popolare della Sardegna.

Uno scrittore, Soriga, che nei suoi libri ha spesso smitizzato i luoghi comuni sulla Sardegna. E uno storico, Marrocu, anch’egli romanziere, che nei suoi testi divulgativi riesce a mantenere il passo del narratore di razza. Il confronto prenderà spunto dall’ultimo lavoro di Marrocu: Storia popolare dei sardi e della Sardegna (Laterza), che ripercorre la millenaria epopea della nostra isola a partire dalla civiltà nuragica, passando per lo sviluppo dei giudicati, l’egemonia di Pisa e Genova, la conquista catalano-aragonese, fino ai Savoia, allo Stato unitario e ai problemi dell’oggi. Una storia popolare «perché mantiene una dimensione epica e speciale come in fondo è fatale per una grande isola distante da ogni sua possibile terraferma».

Via Emilia è stato per mezzo secolo uno dei luoghi simbolo del movimento democratico e progressista cagliaritano. L’obiettivo della Fondazione Berlinguer, con questa rassegna, è quello di rinverdire la tradizione arricchendola con incontri di carattere più direttamente culturale, con autori e autrici che si sono dimostrati capaci di contribuire al dibattito anche su temi di più immediata e urgente attualità.

Spiega Tore Cherchi, presidente della Fondazione Berlinguer: «Si tratta di un progetto di restituzione alla città di un importante luogo di dibattito, in uno dei quartieri più popolari e complessi del capoluogo. Uno dei nostri obiettivi è ricreare, non solo a Cagliari, luoghi di discussione e partecipazione, mettendo a disposizione una sede fisica e promuovendo motivi di incontro».

In via Emilia si chiuderà venerdì 14 ottobre con Valeria Deplano, professoressa associata in Storia contemporanea all’Università di Cagliari, e Alessandro Pes, ricercatore in Scienze storiche sempre nell’ateneo cittadino, autori del libro Quel che resta dell’impero: la cultura coloniale degli italiani.