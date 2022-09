Festival Vivere la Terra, II edizione: appuntamento a Vallermosa sabato 1 e domenica 2 ottobre

Sabato 1 e domenica 2 ottobre, a Vallermosa, avranno inizio gli appuntamenti autunnali della seconda edizione del Festival Vivere la Terra

“La scorsa edizione, la prima per il Festival Vivere la Terra, si è dovuta svolgere, causa covid, durante il periodo invernale – afferma Francesco Spiga, presidente dell’Unione dei Comuni di Monte Idda e Fanaris e Sindaco di Vallermosa – ma per il 2022 abbiamo scelto di riportare l’evento all’interno del suo contenitore originale e inserirlo tra le grandi manifestazioni turistiche che accompagnano visitatori e cittadini dalla stagione estiva al periodo delle sagre autunnali”.

Vivere la Terra si presenta nel 2022 con un programma ricco di iniziative e di novità “l’idea – continua Spiga – è quella di comunicare a turisti, visitatori e abitanti i valori della nostra tradizione ma con un format diverso e più giovanile”

Il Territorio compreso nell’Unione dei Comuni di Monte Idda e Fanaris è un comprensorio ricco di tradizioni secolari e di bellezze naturali ed etnografiche, “l’obiettivo che ci ha spinto a organizzare un evento simile – puntualizza il primo cittadino di Vallermosa – è proprio quello di fornire un’immagine adeguata, in linea con la realtà delle nostre comunità. A Vallermosa, Siliqua, Villaspeciosa, Decimoputzu, vogliamo continuare a vivere la terra, a tramandare le nostre tradizioni: vogliamo farlo con un piglio moderno e proiettato al futuro”.

advertisement

Sabato 1 ottobre appuntamento alle 16.30 a Casa Montis con le attività del laboratorio didattico per adulti e bambini. Il laboratorio, organizzato e curato dall’Associazione Terras per conto di Città della Terra Cruda, vuole accompagnare i partecipanti a scoprire l’essenza stessa della terra, a toccare con mano questa importante materia prima.

Alle 19.30 appuntamento con l’arte e i suoi protagonisti. L’artista Lorenzo Muntoni inaugurerà il murale realizzato a Vallermosa con la collaborazione dei ragazzi del territorio.

Nella centrale via Salvo D’Acquisto, durante la sera, esposizioni di prodotti enogastronomici e artigianali del territorio con degustazione di prodotti e vini locali.

A partire dalle ore 21.00 spazio all’intrattenimento musicale con alcune tra le band giovanili emergenti più interessanti. Sul palco il gruppo folk blues White Fang, a seguire i Malignis Cauponibus e l’imperdibile DjSet conclusivo.

Arte, innovazione e modernità faranno capolino anche nella giornata di domenica 2 ottobre: dalle ore 18.00 il centro storico di Vallermosa sarà animato dagli spettacoli circensi degli artisti di strada. Durante la serata prevista l’esposizioni di prodotti enogastronomici e artigianali del territorio con degustazione di prodotti e vini locali.

Alle ore 20.00, nella Sala Teatro, cinema all’aperto con la proiezione del Film Documentario “Capo e Croce” di Marco Antonio Pani e Paolo Carboni. Al termine della proiezione Andrea Deidda, direttore di Istorias, dialogherà e si confronterà con Alonso Crespo e Pierpaolo Piludu.

I prossimi appuntamenti in programma per il Festival Vivere la Terra sono quelli in calendario a Decimoputzu (sabato 8 ottobre e domenica 9 ottobre, giornate conclusive del festival targato 2022).

La manifestazione è promossa con convinzione dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” (comprende i comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa), è sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC ed è organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.