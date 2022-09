Festival internazionale Voci d’Europa: si conclude oggi domenica 4 settembre

Concerto mattutino nell’Abbazia di San Pietro di Sorres e gran finale il pomeriggio e la sera a Porto Torres

Ultimi tre appuntamenti con Voci d’Europa domenica 4 settembre, prima dell’arrivederci al prossimo anno con l’edizione numero quaranta. Dopo aver toccato le località di Monteleone Rocca Doria, Santa Maria Coghinas, Porto Torres e il Parco nazionale dell’Asinara, la manifestazione farà tappa a Borutta per poi concludere il viaggio itinerante in musica ancora a Porto Torres, sede principale del Festival sin dalla sua prima edizione. L’evento è organizzato dal Coro Polifonico Turritano sotto la Direzione Artistica del Maestro Laura Lambroni.

Alle 12.00 nell’Abbazia di San Pietro di Sorres a Borutta, all’interno dello splendido complesso monumentale immerso nella natura, la sessione sarà aperta dall’Ensemble vocale Pietro Allori di Sassari diretto da Alessio Manca, che proporrà un programma basato sul periodo rinascimentale tedesco e inglese. A seguire La Stagion Novella di Cagliari, con un repertorio di brani dal rinascimento ai giorni nostri.

Chiuderanno la sessione i Piccoli Cantori di Torino. Sarà allestito anche un breve laboratorio corale che unirà in un’unica espressione le voci di tutti i partecipanti. Alle 18.00 a Porto Torres i Madrigalisti Turritani saranno protagonisti nella necropoli di via Libio 53, sito archeologico in pieno centro cittadino: è prevista una visita guidata su prenotazione (info@vocideuropa.it; tel. 340 3083015) arricchita da “intervalli musicali”. Alle 21.00 nella Basilica di San Gavino si terrà l’ultimo atto di Voci d’Europa con le esibizioni del Coro Polifonico Turritano e degli Art’n’Voices, ottetto polacco che proporrà un repertorio con brani del rinascimento italiano, musica contemporanea europea e brani della tradizione polacca in chiave moderna. In scaletta anche i Piccoli Cantori di Torino con un’esibizione dedicata al tema del viaggio e l‘Ensemble vocale Pietro Allori, che renderà omaggio all’indimenticato Maestro Don Antonio Sanna, tra i principali ispiratori della nascita del Festival Voci d’Europa e storico direttore del Coro Polifonico Turritano.

advertisement

Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, oltre al sostegno della Camera di Commercio IAA di Sassari attraverso il progetto Salude & Trigu, si avvale del supporto della Fondazione di Sardegna, della compagnia di navigazione Grimaldi Lines, di Andolfi Gioielli, Mel Pasticceria, Farmasinara, Marmo.it, Fiorarte piante e fiori, DLR Ambiente, del patrocinio dei Comuni di Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Borutta e Monteleone Rocca Doria, dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, dell’Ufficio dei Beni culturali dell’Arcidiocesi di Sassari e della Parrocchia Santi Martiri Turritani.