Faenza, in arrivo il Gallo Team

PARTE COL BOTTO LA RASSEGNA CENA & CONCERTO A MONTE BRULLO DI FAENZA

MERCOLEDì 7 settembre ARRIVA IL GALLO TEAM: premio MEI alla Carriera al mitico bassista Gallo

IN COLLABORAZIONE CON LA CASA DELLA MUSICA DI FAENZA

Chiusura col botto mercoledi 7 settembre alle ore 20, con la rassegna Cena & Concerto al Club Monte Brullo di Faenza con il mitico Gallo Team guidato dal bassista di Vasco Rossi il mitico Claudio Gallo Golinelli che ha sempre fatto il primo sold out, che ricevera’ il PREMIO MEI ALLA CARRIERA per la sua lunghissima carriera rock, grazie alla chitarra del mitico Cristian Cicci Bagnoli , in testa alle top indipendenti con il suo nuovo disco, e a un quartetto ormai rodatissimo di vecchi e storici rockers, che vede alle tastiere il faentino Fabrizio Foschini, gia’ con gli Stadio e con Gianni Togni e Ivan Graziani..

Tutto Made in Faenza e oramai punto di riferimento romagnola della musica italiana.

Per informazioni e prenotazioni: 338.8811963 e 349.446182