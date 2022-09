Etjca Agenzia per il lavoro ricerca figure professionali

ETJCA-AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA NEL MESE

DI SETTEMBRE OLTRE 1700 FIGURE PROFESSIONALI

Milano, 13 settembre 2022 – ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy è sempre attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato da inserire in diversi ambiti specifici, propone nel mese di settembre oltre 1700 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.

Nelle regioni del Nord segnaliamo in Lombardia posizioni come operai addetti alle materie plastiche, addetti all’assistenza clienti inbound nel settore bancario e magazzinieri dedicati al carico e scarico.

In Piemonte si ricercano banconisti, scaffalisti e addetti al confezionamento alimentare.

In Veneto si seleziona un responsabile di sala e bar e un account di selezione.

In Liguria sono richiesti impiegati contabili, e un carrozziere montatore.

Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia

Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, tra cui in Umbria, dove si selezionano elettricisti industriali e un manutentore elettromeccanico.

In Emilia-Romagna sono richiesti operai sociosanitari, addetti al confezionamento e al posizionamento prodotti. Nel Lazio ci sono opportunità come operaio metalmeccanico esperto, elettricisti e termoidraulici.

In Abruzzo sono attive le ricerche per un autista per scuolabus, un fisioterapista e un elettricista industriale.

In Toscana si ricercano muratori con esperienza e manovali edili. Inoltre si segnala che la filiale di Lucca ha aperto una selezione di oltre 350 risorse da impiegare durante il festival internazionale Lucca Comics & Games, in programma dal 28 ottobre al 1 novembre, in particolare si ricerca personale addetto alla gestione del controllo degli accessi (pedonali e veicolari), oltre che tecnici e facchini per i numerosi eventi che si svolgeranno durante le giornate della manifestazione.