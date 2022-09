Esce cofanetto con due libri dedicati a Marcella Bella

Incontro esclusivo con

Marcella Bella

alla presentazione del doppio libro

“MARCELLA poco a poco, passo passo…!“

a cura di

Tony Toscano Scarciello

al Bobino Club a Milano

sabato 17 settembre alle 18

Sabato 17 settembre esce “MARCELLA poco a poco, passo passo…!” cofanetto con due libri dedicati a Marcella Bella in un evento speciale nella “sua” Milano. L’incontro è unico, come davvero unici e speciali sono i due libri in cui si miscelano ricordi, musica, narrazioni e naturalmente i suoi successi.

Nei libri, curati da Tony Toscano Scarciello, coordinatore del fan club dell’artista “Marcella Bella’s fan club Official!=gocce cinesi“, si ripercorrono gli anni d’oro della carriera attraverso la discografia completa, le foto, le copertine delle riviste e molti articoli d’epoca.

“È arrivata l’occasione giusta per dare vita alla mia estesa collezione e – afferma l’autore – condividerla con tutti i miei amici fan, ma soprattutto fare in modo che Marcella ricevesse un omaggio di questo tipo. Lorenzo, tra i fan che avevano intravisto la mia bozza artigianale, ha proposto l’idea all’editore Marco Rossi di Azzurra ed è subito diventata realtà.“

Un’iniziativa editoriale imperdibile che in realtà è una fonte inestimabile di informazioni e ricordi legati a Marcella, ma che rappresenta anche uno spaccato dello scenario musicale di quel periodo con i suoi principali protagonisti.

Marcella Bella, signora elegante, piena di ricci, con un sorriso rassicurante e una voce dalla timbrica inconfondibile, è uno dei nomi più popolari della musica italiana, con una carriera costellata di grandi successi, tra gli altri: “Montagne verdi“, “Io domani“, “Nessuno mai“, “Nell’aria“, “L’ultima poesia” e “Senza un briciolo di testa“.

Marcella Bella è diventata una vera e propria icona che non si è mai lasciata sedurre dalle sirene della popolarità mordi-e-fuggi dei reality. Lei ha sempre e solo seguito progetti che le hanno permesso di coltivare il suo grande amore: la musica.

Nata a Catania nel 1952, Marcella Bella è tra le più famose e apprezzate cantanti del panorama italiano con significative incursioni anche nel mercato internazionale. Altrettanto apprezzato dal pubblico è l’amato fratello Gianni Bella, spalla fondamentale della sua carriera, che ha scritto le più grandi hit da lei portate al successo.

Il cofanetto con i due libri il 17 settembre sarà consegnato a Marcella come un regalo frutto di passione, tenacia, stima vera di Tony Toscano Scarciello che ha racchiuso anni di ricerche attente e meticolose, diventate una miniera incredibile di documenti, alcuni inediti o rari ed esce, non a caso, nell’anno in cui si festeggia il 70° compleanno della grande artista siciliana.

Appuntamento il 17 settembre alle 18 al Bobino Club, Piazzale Stazione Genova a Milano. Marcella sarà intervistata da Paolo Baruzzo.

Per chi non potrà partecipare, sarà possibile ricevere il libro, a tiratura limitata, autografato, al proprio indirizzo prenotando a questi link:

Cofanetto Completo https://bit.ly/3BpsvQJ

Marcella anni 70 https://bit.ly/3qturBb

Marcella anni 80 https://bit.ly/3PFnWGt