Esauriti fondi per le convenzioni

Esauriti fondi per le convenzioni – A Nuoro esami e visite si pagano per intero. Deriu (Pd): “Sarebbe una beffa per i cittadini già alle prese con rincari e bollette”.

Esauriti fondi per le convenzioni – “I cittadini di Nuoro e di tutta la provincia che devono svolgere esami e visite mediche sarebbero costretti a pagare per intero la prestazione, nonostante si rechino in centri convenzionati o usufruiscano di esenzione, a causa dell’esaurimento dei fondi per le convenzioni.

Se questa notizia diffusa negli ultimi giorni dalla stampa si confermasse vera, rappresenterebbe una vera e propria beffa per tantissime famiglie, già alle prese con pesanti rincari e bollette”.

La denuncia arriva da Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, primo firmatario di un’interrogazione presentata in queste ore e rivolta all’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu.

“L’esaurimento dei fondi per le convenzioni – spiega l’esponente dem – costringerebbe i cittadini, anche chi usufruisce di esenzione, a pagare per intero la prestazione e non solo il ticket, qualora dovessero sottoporsi a un esame o una visita medica.

Una situazione che rischierebbe di creare un clima di tensione sia tra gli utenti sia tra gli operatori sanitari, costretti a gestire il malcontento in prima persona, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe”.

“Appare evidente come i fatti sopra riportati, se confermati, rappresenterebbero un grave danno per la salute dei cittadini, oltreché un lampante problema dal punto di vista economico.

L’assessore regionale alla sanità – conclude Roberto Deriu – faccia subito chiarezza sulla vicenda e, qualora i fatti riportati siano veri, intervenga con urgenza per risolvere il problema”.