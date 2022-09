“Siamo in piena crisi energetica, con bollette ormai insostenibili per famiglie e imprese. Il nostro intero tessuto produttivo è in pericolo, con migliaia di aziende e di posti di lavoro a rischio. Bisogna intervenire subito”. Così il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un video su Facebook.

sat/gsl