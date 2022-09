C’è finalmente una data per una possibile svolta europea sul prezzo del gas. Per il 9 settembre la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea ha convocato a Bruxelles il vertice straordinario dei ministri dell’Energia. I Ventisette torneranno a incontrarsi a un mese e mezzo dall’ultimo Consiglio Energia, in cui era stato trovato l’accordo sul taglio volontario dei consumi di gas del 15 per cento, con alcune eccezioni.

abr/gsl