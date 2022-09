“Tutti i Paesi membri si sono pronunciati in favore delle proposte della Commissione, a cui è stato dato un mandato pieno per andare avanti”. Così il ministro dellaTransizione Ecologica Roberto Cingolani, a margine dell’incontro con i suoi omologhi europei al Consiglio Ue straordinario per l’energia.

