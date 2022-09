In video pubblicato su Facebook, Massimo Mallegni, capolista di Forza Italia in Toscana nel collegio plurinominale del Senato, parla delle proposte del partito sulle casalinghe e le madri. Il tono dello spot ha provocato polemiche. “Per la destra il modello della donna è l’angelo del focolare”, scrive per esempio su Twitter Chiara Gribaudo, deputata del Pd.

gsl (Fonte video: Pagina Facebook di Massimo Mallegni)