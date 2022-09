Elezioni, Mura (PD): “Da Sardegna segnale di sfratto alla destra” 

Di seguito il pensiero espresso dalla presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (PD), che ha preso la parola sul palco allestito per il comizio – tenutosi nella giornata odierna a Cagliari – del segretario nazionale Enrico Letta

“La Sardegna e Cagliari sanno che cosa significa essere governati dalla destra, quindi noi dobbiamo mandare un segnale chiaro con queste elezioni politiche: mandiamogli un preavviso di sfratto.

Il lavoro per il Pd è al centro: anche la Sardegna, come ogni parte d’Italia, può ripartire solo da un lavoro dignitoso, sicuro e ben retribuito, dove la parità di retribuzione fra le lavoratrici e i lavoratori deve essere al centro. Noi in Parlamento abbiamo approvato questa legge”.