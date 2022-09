MESTRE (ITALPRESS) – “Poi dicono che la Meloni detesta i poveri… Proprio perchè voglio aiutarli credo che il Reddito di cittadinanza non sia la soluzione. E’ sbagliato perchè non mette sullo stesso piano chi non può lavorare e chi è in condizione di lavorare. La risposta è il lavoro, la dignità del lavoro”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di FdI, a Mestre.

