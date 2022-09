Elezioni: conferenza stampa Unione Popolare

ELEZIONI: UNIONE POPOLARE – CONFERENZA STAMPA

Sabato 10 settembre alle ore 11, a Sassari al Caffè delle nuvole in Corso Regina Margherita 111 (https://maps.app.goo.gl/xQNAeMcmb1NYxev2A), è convocata la conferenza stampa di presentazione della lista e dei candidati di Unione popolare per le elezioni della Camera e del Senato del 25 settembre.

Saranno presenti Giulia Suella, capolista nel collegio plurinominale per la Camera; Silvio Keivan Neimati Fard, candidato nel collegio plurinominale per la Camera; Andrea Lai, candidato nel collegio uninominale per la Camera. Sarà presente anche Enrico Lai, segretario regionale di Rifondazione Comunista.

UNIONE POPOLARE SASSARI