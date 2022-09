Ecco i vincitori della Mezza Maratona del Giudicato di Oristano

Ecco i vincitori tra i 400 tra corridori e camminatori che hanno partecipato stamane, 18 settembre, all’ottava edizione della Mezza Maratona del Giudicato di Oristano – L’Orto di Eleonora.

A tagliare per primo il traguardo della 21 chilometri in via Duomo è stato il favoritissimo Oualid Abdelkader(1h11’27”) del Cagliari Marathon Club.

Secondo assoluto Omar Gessa (1h14’37”) dell’Atletica Pula, terzo invece Simone Pulina (1h15’44”) dell’Atletica Ichnos Sassari, seguito da Massimiliano Serra (1h15’47”) della Polisportiva Runners Oristano, Roberto Caria (1h15’53) dei Pionieri Marmilla Mogoro e Filippo Casu (1h16’22”) della società Isolarun.

Tra le donne a spuntarla è stata invece Raimonda Nieddu (1h19’25”) del Gruppo Sportivo Lammari. Alle sue spalle sono arrivate Elisabetta Orrù (1h22’45”) della società Cagliari Atletica Leggera e Giulia Porcu (1h27’30”) dell’Atletica Orani.

Circa la metà degli iscritti – tanti camminatori e alcuni corridori – ha scelto il percorso breve di 5 chilometri, quest’ultimo non competitivo.

A promuovere la Mezza Maratona del Giudicato di Oristano – L’Orto di Eleonora è l’Associazione Mezza Maratona del Giudicato di Oristano. Ha curato l’organizzazione tecnica la Dinamica Sardegna, con il supporto del Marathon Club Oristano.

Hanno patrocinato la manifestazione gli Assessorati allo Sport e al Turismo del Comune di Oristano, insieme alla Provincia di Oristano, al Coni Sardegna, alla Fidal e alla Fispes regionali.

Inoltre, la corsa-camminata di 5 chilometri è stata inserita tra le iniziative promosse dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano in occasione della Settimana europea della mobilità.

Le classifiche complete della Mezza Maratona del Giudicato – L’Orto di Eleonora 2022 sono consultabili sul portale Tds – Timing Data Service.