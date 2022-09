Eat&buffas, a Sassari Musica e Street Food d’autore

Eat&buffas per la cavalcata sarda con Musica e Street Food d’autore

Due giornate dedicate allo street food d’autore, con vino e birre artigianali e lo spettacolo di Alessandro Azara . L’evento organizzato da Eat&buffas in collaborazione di con l’amministrazione comunale si terrà in Piazza Castello Sassari.

Ancora pochi giorni di attesa per Eat&buffas Sardinia Food Parade, che per la prima volta allestirà i suoi stand in piazza castello. Organizzato dall’associazione culturale Eat&buffas, con il patrocinio del Comune di Sassari e con i preziosi sostegni della Fondazione di Sardegna e dalla camera di commercio di Sassari con il progetto Salude e Trigu sarà uno dei principali eventi della Cavalcata Sarda 2022.

Per due giorni Piazza Castello diverrà la piazza dei sapori, trasformandosi in un ristorante a cielo aperto in cui si potranno gustare pietanze uniche provenienti da tutta l'isola. «Una terza edizione che conferma il format del Eat&buffas. Insieme a birre artigianali e cibo di strada, da sempre protagonista dei nostri eventi – ricorda Roberto Putzu, direttore artistico della manifestazione – affiancheremo una programmazione musicale diurna di altissimo livello e la chiusura sabato alle 21:00 la performance Alessandro Azara con il tributo a Rino Gaetano».

Le proposte gastronomiche dei nostri stand sono molto variegate e saranno un vero percorso gustativo dal Nord al sud dell’isola. «Spazieremo – dice Lillo Carboni Vice Presidente di Eat&buffas – dagli arrosticini e hamburger di pecora, alla porchetta artigianale di Pozzomaggiore, passando per le deliziose polpette artigianali in grado di accontentare anche i vegetariani, arrivando alle sfiziose patatine arrotolate di Ajo Chips.

Non mancheranno le carni alla brace e i fritti misti di pesce di Gianfra, da sempre molto apprezzati nei nostri eventi. «Poiché ci piace viaggiare – dice Giovanni Cocco Presidente dell’associazione – andremo in Sicilia con le specialità delle Delizie di Don Corleone e sino in Patagonia con lo stand Argentino di Martina e Gabriel che proporranno il tradizionale Asado, un mix di carni pregiate cotte sulla brace viva. Tra gli stand di birre faremo tappa a Carbonia ospitando il birrificio Mediterraneo, risaliremo sino a Thiesi con il Birrificio dell’Isola e Dolmen di Uri.

Non mancherà la straordinaria birra senza glutine del birrificio Coros di Usini e il vino naturale. Gli stand apriranno nella due giorni a pranzo e cena».